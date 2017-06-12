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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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День Росії: 700 затриманих за протест проти корупції

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Опубліковано - 12.06.2017 21:12 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

День Росії: 700 затриманих за протест проти корупції
День Росії: 700 затриманих за протест проти корупції
Понад 700 учасників опозиційних акцій в Москві і Санкт-Петербурзі затримали. Те ж відбувається і в інших містах Росії.

За даними порталу "ОВД-Инфо", у Москві затримали понад 400 людей. Видання "Фонтанка" з посиланням на джерела повідомляє, що в Петербурзі затримали понад 300 людей.

Одного із лідерів опозиції Алєксєя Навального затримали у під’їзді його будинку. Також затримали директора Фонду боротьби з корупцією Романа Рубанова, опозиціонерів Ілью Яшина і Марію Баронову.

На несанкціонованих акціях протесту у Владивостоці затримали 22 людини, повідомили агентству ТАСС у регіональному управлінні МВС.

Регіональні ЗМІ і користувачі соцмереж також повідомляють про затримання демонстрантів у Сочі, Тулі, Липецьку, Калінінграді, Махачкалі і Нижньому Тагілі.

Прес-служба МВС Росії у Москві повідомляє, що на акцію в Москві прийшли майже 1800 людей.

"Поліція та Росгвардія забезпечила охорону правопорядку і безпеки, грубих порушень громадського порядку не допущено", - йдеться в повідомленні.

При цьому представник прес-служби не відповів на питання Російської служби Бі-бі-сі щодо кількості затриманих під час акцій.

На День Росії, 12 червня, Алєксєй Навальний закликав своїх прибічників по всій країні вийти на мітинги. У більшості міст Росії влада санкціонувала акції.

У Москві мерія дала дозвіл на мітинг на проспекті Сахарова. Однак умови, на яких влада дозволила провести акцію, пана Навального не влаштували, тому він закликав своїх прихильників приєднатися до святкових гулянь в центрі міста.

Влада попередила, що поліція вживатиме заходів проти будь-яких несанкціонованих демонстрацій. Якщо протестувальники не будуть викрикувати гасла і тримати плакати, їм не перешкоджатимуть.

Як передають кореспонденти ВВС, до центру Москви стягуються додаткові сили поліції. Містом рухається колона автозаків.

В центрі Москви на вулиці Тверській проходять історичні реконструкції в рамках фестивалю "Час та епохи. Зібрання", присвячені перемогам Росії. Журналіст Владімір Варфоломєєв опублікував звідти фото людей, одягнених у форму НКВД.

Фонд Навального зняв фільм "Он вам не Димон" про прем’єра Росії Дмітрія Медвєдєва. У фільмі йшлося про нерухомість, яка, можливо належить голові уряду Росії Дмітрію Медвєдєву і про його можливу причетність до корупції. Фільм набрав вже більше 20 млн переглядів на YouTube.

Після оприлюднення цього фільму у Росії відбулися кілька акцій протесту.

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