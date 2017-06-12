День Росії: 700 затриманих за протест проти корупції
За даними порталу "ОВД-Инфо", у Москві затримали понад 400 людей. Видання "Фонтанка" з посиланням на джерела повідомляє, що в Петербурзі затримали понад 300 людей.
Одного із лідерів опозиції Алєксєя Навального затримали у під’їзді його будинку. Також затримали директора Фонду боротьби з корупцією Романа Рубанова, опозиціонерів Ілью Яшина і Марію Баронову.
На несанкціонованих акціях протесту у Владивостоці затримали 22 людини, повідомили агентству ТАСС у регіональному управлінні МВС.
Регіональні ЗМІ і користувачі соцмереж також повідомляють про затримання демонстрантів у Сочі, Тулі, Липецьку, Калінінграді, Махачкалі і Нижньому Тагілі.
Прес-служба МВС Росії у Москві повідомляє, що на акцію в Москві прийшли майже 1800 людей.
"Поліція та Росгвардія забезпечила охорону правопорядку і безпеки, грубих порушень громадського порядку не допущено", - йдеться в повідомленні.
При цьому представник прес-служби не відповів на питання Російської служби Бі-бі-сі щодо кількості затриманих під час акцій.
На День Росії, 12 червня, Алєксєй Навальний закликав своїх прибічників по всій країні вийти на мітинги. У більшості міст Росії влада санкціонувала акції.
У Москві мерія дала дозвіл на мітинг на проспекті Сахарова. Однак умови, на яких влада дозволила провести акцію, пана Навального не влаштували, тому він закликав своїх прихильників приєднатися до святкових гулянь в центрі міста.
Влада попередила, що поліція вживатиме заходів проти будь-яких несанкціонованих демонстрацій. Якщо протестувальники не будуть викрикувати гасла і тримати плакати, їм не перешкоджатимуть.
Як передають кореспонденти ВВС, до центру Москви стягуються додаткові сили поліції. Містом рухається колона автозаків.
В центрі Москви на вулиці Тверській проходять історичні реконструкції в рамках фестивалю "Час та епохи. Зібрання", присвячені перемогам Росії. Журналіст Владімір Варфоломєєв опублікував звідти фото людей, одягнених у форму НКВД.
Фонд Навального зняв фільм "Он вам не Димон" про прем’єра Росії Дмітрія Медвєдєва. У фільмі йшлося про нерухомість, яка, можливо належить голові уряду Росії Дмітрію Медвєдєву і про його можливу причетність до корупції. Фільм набрав вже більше 20 млн переглядів на YouTube.
Після оприлюднення цього фільму у Росії відбулися кілька акцій протесту.