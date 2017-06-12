День Росії: 700 затриманих за протест проти корупції

За даними порталу "ОВД-Инфо", у Москві затримали понад 400 людей. Видання "Фонтанка" з посиланням на джерела повідомляє, що в Петербурзі затримали понад 300 людей.Одного із лідерів опозиції Алєксєя Навального затримали у під’їзді його будинку. Також затримали директора Фонду боротьби з корупцією Романа Рубанова, опозиціонерів Ілью Яшина і Марію Баронову.На несанкціонованих акціях протесту у Владивостоці затримали 22 людини, повідомили агентству ТАСС у регіональному управлінні МВС.Регіональні ЗМІ і користувачі соцмереж також повідомляють про затримання демонстрантів у Сочі, Тулі, Липецьку, Калінінграді, Махачкалі і Нижньому Тагілі.Прес-служба МВС Росії у Москві повідомляє, що на акцію в Москві прийшли майже 1800 людей."Поліція та Росгвардія забезпечила охорону правопорядку і безпеки, грубих порушень громадського порядку не допущено", - йдеться в повідомленні.При цьому представник прес-служби не відповів на питання Російської служби Бі-бі-сі щодо кількості затриманих під час акцій.На День Росії, 12 червня, Алєксєй Навальний закликав своїх прибічників по всій країні вийти на мітинги. У більшості міст Росії влада санкціонувала акції.У Москві мерія дала дозвіл на мітинг на проспекті Сахарова. Однак умови, на яких влада дозволила провести акцію, пана Навального не влаштували, тому він закликав своїх прихильників приєднатися до святкових гулянь в центрі міста.Влада попередила, що поліція вживатиме заходів проти будь-яких несанкціонованих демонстрацій. Якщо протестувальники не будуть викрикувати гасла і тримати плакати, їм не перешкоджатимуть.Як передають кореспонденти ВВС, до центру Москви стягуються додаткові сили поліції. Містом рухається колона автозаків.В центрі Москви на вулиці Тверській проходять історичні реконструкції в рамках фестивалю "Час та епохи. Зібрання", присвячені перемогам Росії. Журналіст Владімір Варфоломєєв опублікував звідти фото людей, одягнених у форму НКВД.Фонд Навального зняв фільм "Он вам не Димон" про прем’єра Росії Дмітрія Медвєдєва. У фільмі йшлося про нерухомість, яка, можливо належить голові уряду Росії Дмітрію Медвєдєву і про його можливу причетність до корупції. Фільм набрав вже більше 20 млн переглядів на YouTube.Після оприлюднення цього фільму у Росії відбулися кілька акцій протесту.