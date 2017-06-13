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Ситуація на фронті залишається напруженою

Війна з Росією (АТО) 120 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 13.06.2017 15:58 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті залишається напруженою
Ситуація на фронті залишається напруженою
Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Минулої доби бойовики 57 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування. Окрім того, зафіксовано 5 фактів, коли найманці гатили безпосередньо по житловому сектору. Більшість обстрілів окупанти здійснили вже за темної пори доби.

Приморський напрямок. На цій ділянці фронту, обстрілявши на початку минулої доби зі 152-мм артилерії ділянки території поблизу населених пунктів Графське та Ольгінка, окупанти близько 22.00 години відкрили вогонь з озброєння БМП та гранатометів по Мар’їнці. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в будинку по вулиці Жовтневій. На щастя, і цього разу ніхто з місцевих не постраждав.

На тому ж напрямку бойовики вчора з мінометів різних калібрів вели вогонь по позиціях сил АТО поблизу Павлополя, Мар’їнки та Чермалика. Там же, а також в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Гнутового та Березового, бандити неодноразово обстрілювали наших воїнів з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру. Всього тут нараховано 27 епізодів порушення противником умов припинення вогню.

Донецький напрямок. Станом на 18.00 годину на цій частині лінії зіткнення відмічалось встановлення відносного затишшя і лише один обстріл - в районі Луганського. Втім, російсько-терористичні бандформування значно активізувались із сутінками. Найпотужніші ворожі обстріли випали на долю наших опорних пунктів, які розташовані у південному передмісті Авдіївки та дещо східніше - біля селища Кам’янка. Там бандити вели вогонь зі 120-мм й 82-мм мінометів, танків, зенітних установок та зразків наявного у них піхотного озброєння.

Декілька пострілів зі 125-мм танкових гармат кремлівські найманці вже традиційно здійснили по житловому кварталу Авдіївки. Снаряди вибухнули біля житлових будинків по вулицях Островського та Гагаріна. Лише дивом знову вдалось уникнути жертв серед мирних мешканців міста. Обставини та наслідки цього обстрілу зараз з’ясовуються. До слова, обстріл осель місцевих мешканців вчора також був зафіксований в районі Зайцевого. Там бойовики били з великокаліберного кулемету.

До опівночі окупанти, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю різного калібру, також встигли обстріляти наші позиції поблизу Опитного та Невельського. В районі Зайцевого вони знову били в бік наших опорних пунктів з озброєння БМП. Таким чином, кількість ворожих збройних провокацій на цьому напрямку до кінця доби сягнула 12.

Луганський напрямок. І тут ворожі обстріли вчора не вщухали ні вдень, ні вночі. Бандформування 18 разів били по позиціях підрозділів сил АТО. Зокрема, а районі Троїцького та Кряківки противник відкривав вогонь зі 120-мм мінометів. Поблизу Новотошківського, Катеринівки, Трьохізбенки, Золотого та Новоолександрівки - з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, біля Новоолександрівки бандити двічі застосовували протитанкові ракетні комплекси. А неподалік Кримського окупанти били в бік наших позицій з озброєння БМП. По оборонних укріпленнях сил АТО в районі н.п. Жовте, Лобачеве, Новтошківське, Станиця Луганська та Малинове загарбники відкривали вогонь зі гранатометів та стрілецької зброї.

На жаль, впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗС України загинув. Ще п’ятеро наших воїнів зазнали поранень та бойових травмувань.


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