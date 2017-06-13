Подальше звільнення окупованих територій у межах формату АТО - неможливе

Про це повідомила прес-служба РНБО.«Військові дії тривають на сході нашої країни вже три роки, і переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО. Водночас потрібно зазначити, що антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в рамках АТО ми зупинили агресора, змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори, а також звільнили значну частину окупованої території України. Водночас настав час перейти до нового формату захисту країни», - сказав Турчинов в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».За його словами, чинне українське законодавство передбачає два основних випадки, коли дозволяється бойове застосування Збройних Сил - оголошення війни і антитерористичної операції. «Незважаючи на поширену думку, згідно з нашим законодавством, введення воєнного стану передбачає лише наявність особливого правового режиму в країні або в окремих регіонах, і не надає автоматичного права на використання Збройних Сил та інших військових формувань» - пояснив Секретар РНБО України, додавши, що законодавство формувалося на основі уявлень ХХ століття про класичну війну, і не враховує необхідність протистояти гібридній агресії, яку веде проти нас РФ.Тому, за його словами, настав час визначити новий формат, який дозволить ефективно захистити Україну від гібридних методів війни, що застосовуються Росією проти нас. «Настав час не просто визнати окупованими деякі регіони Донецької і Луганської областей, а чітко, на законодавчому рівні, визначити засади державної політики щодо їх звільнення. Необхідна ефективна технологія захисту країни, а для цього законодавчо потрібно надати Президентові право застосовувати ЗСУ та інші військові формування проти гібридної агресії з боку РФ», - підкреслив Секретар РНБО України.Він також наголосив на необхідності створити постійно діючий у зоні протистояння Оперативний штаб з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, а також військово-цивільними адміністраціями.При цьому Секретар РНБО України підкреслив, що такий підхід «тільки посилить фундамент Мінських угод, оскільки їх реалізація неможлива без вирішення питань безпеки і без звільнення окупованої української території».«Це надзвичайно серйозне питання, яке вимагає обговорення в професійному експертному середовищі. Уточнений законопроект «Про відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей» буде представлений Президентові, після чого, сподіваюся, він оперативно буде внесений до Верховної Ради», - сказав він.