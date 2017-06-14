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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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СММ ОБСЄ зафіксувала на фронті танки і САУ

Війна з Росією (АТО) 108 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 14.06.2017 13:03 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

СММ ОБСЄ зафіксувала на фронті танки і САУ
СММ ОБСЄ зафіксувала на фронті танки і САУ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала свіжі сліди танка Т-72 у непідконтрольному Україні селі Пікузи, яке розташоване за кілька кілометрів від лінії розмежування.

Про це сказано у звіті ОБСЄ, опублікованому ввечері 13 червня.

"У непідконтрольних урядові районах члени патруля Місії бачили один МТ-ЛБ, одну броньовану машину типу БМП і свіжі сліди танка (Т-72) у с. Пікузи (кол. Комінтернове, 23 км на північний схід від Маріуполя), а також один бронетранспортер (типу МТ-ЛБ) поблизу Заїченка", - йдеться у звіті.

Також в районі непідконтрольного Україні села Заїченко члени ОБСЄ знову бачили дві самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), розміщені там з порушенням ліній відведення.

Ще один танк Т-64 місія зафіксувала в Луганській області на тимчасово окупованій території - поблизу села Сокільники (за 38 км на північний захід від Луганська).

У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили сім БМП-2, які помістили на вантажівки біля Торецька на північ від Донецька, а також безпілотник без жодних маркувань, що пролітав над Оріховим (57 км на північний захід від Луганська).

Спостерігачі зафіксували пошкодження цивільних об’єктів у підконтрольному бойовикам "ЛНР" Христовому.

Загалом у звіті 13 червня місія відзначила збільшення кількості обстрілів у Донецькій області та зменшення у Луганській області у порівнянні з попередньою добою.

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