СММ ОБСЄ зафіксувала на фронті танки і САУ

Про це сказано у звіті ОБСЄ, опублікованому ввечері 13 червня."У непідконтрольних урядові районах члени патруля Місії бачили один МТ-ЛБ, одну броньовану машину типу БМП і свіжі сліди танка (Т-72) у с. Пікузи (кол. Комінтернове, 23 км на північний схід від Маріуполя), а також один бронетранспортер (типу МТ-ЛБ) поблизу Заїченка", - йдеться у звіті.Також в районі непідконтрольного Україні села Заїченко члени ОБСЄ знову бачили дві самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), розміщені там з порушенням ліній відведення.Ще один танк Т-64 місія зафіксувала в Луганській області на тимчасово окупованій території - поблизу села Сокільники (за 38 км на північний захід від Луганська).У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили сім БМП-2, які помістили на вантажівки біля Торецька на північ від Донецька, а також безпілотник без жодних маркувань, що пролітав над Оріховим (57 км на північний захід від Луганська).Спостерігачі зафіксували пошкодження цивільних об’єктів у підконтрольному бойовикам "ЛНР" Христовому.Загалом у звіті 13 червня місія відзначила збільшення кількості обстрілів у Донецькій області та зменшення у Луганській області у порівнянні з попередньою добою.