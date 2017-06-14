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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Ситуація на фронті складна

Війна з Росією (АТО) 90 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 14.06.2017 16:06 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті складна
Ситуація на фронті складна
Ситуація в районі проведення АТО залишається складною.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Вчора зафіксовано 52 факти порушення загарбниками режиму припинення вогню, з них 5 разів противник застосовував заборонені Мінськими угодами артилерійські системи. Окрім того, впродовж минулої доби ворожі артилерійські снаряди тричі влучали у житлові квартали прифронтових населених пунктів.

Приморський напрямок. На цій ділянці фронту вчора відбулось найбільше збройних провокацій з боку бойовиків - 22. Ще вночі окупанти вкотре обстріляли житловий сектор населеного пункту Ольгінка, внаслідок чого було знову пошкоджено будинки місцевих мешканців та деякі об’єкти інфраструктури.

На цьому ж напрямку зранку противник з мінометів калібру 120 мм обстріляв укріплення ЗС України в районі Чермалика, а з 82-мм мінометів бив поблизу Водяного. Також по наших позиціях в районі Талаківки, Лебединського, Гнутового, Березового та Павлополя загарбники відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Були зафіксовані випадки застосування противником зенітних установок, БМП та снайперів.

Донецький напрямок. До вечора на цій частині фронту противник використовував лише піхотне озброєння, з якого бив по опорних пунктах сил АТО в районі Пісків, Авдіївки та Невельського. З настанням сутінок російсько-терористичні бандформування значно активізувались, особливо у передмісті Авдіївки та на Світлодарській дузі. До завершення доби кремлівські найманці здійснили декілька щільних обстрілів оборонних укріплень ЗС України в районі Авдіївки, Кам’янки та Луганського з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. Під час цих обстрілів бойовики знову випустили декілька мін по житлових кварталах Авдіївки. Одна з мін вибухнула поруч з будинком по вулиці Тургенєва. Осколками пошкоджено вікна та фасад будівлі, а також припарковану неподалік автівку. На щастя, власники оселі, 58-річна жінка та її 37-річний син, не постраждали. Втім, біля іншого будинку, по вулиці Тургенєва, осколками міни було поранено 48-річну жінку. Лікарі швидкої допомоги діагностували у неї мінно-вибухову травму та осколкове поранення правої гомілки. Постраждалій було надано допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась

Луганський напрямок. Тут вчора вранці бойовики вчергове обстріляли наші оборонні укріплення в районі Новотошківського з мінометів калібру 120 й 82 мм. Пізніше проросійські озброєні банди відкривали вогонь з 82-мм мінометів поблизу Кримського, Новоолександрівки та Щастя. Також ворожі обстріли зафіксовані поблизу Донця, Станиці Луганської, Троїцького та Лобачевого, де бойовики відкривали вогонь по підрозділах сил АТО з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів минулої доби один військовослужбовець ЗС України загинув. Ще семеро бійців сил АТО зазнали поранень.


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