Ситуація на фронті складна

Про це повідомляє прес-центр АТО.Вчора зафіксовано 52 факти порушення загарбниками режиму припинення вогню, з них 5 разів противник застосовував заборонені Мінськими угодами артилерійські системи. Окрім того, впродовж минулої доби ворожі артилерійські снаряди тричі влучали у житлові квартали прифронтових населених пунктів.Приморський напрямок. На цій ділянці фронту вчора відбулось найбільше збройних провокацій з боку бойовиків - 22. Ще вночі окупанти вкотре обстріляли житловий сектор населеного пункту Ольгінка, внаслідок чого було знову пошкоджено будинки місцевих мешканців та деякі об’єкти інфраструктури.На цьому ж напрямку зранку противник з мінометів калібру 120 мм обстріляв укріплення ЗС України в районі Чермалика, а з 82-мм мінометів бив поблизу Водяного. Також по наших позиціях в районі Талаківки, Лебединського, Гнутового, Березового та Павлополя загарбники відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Були зафіксовані випадки застосування противником зенітних установок, БМП та снайперів.Донецький напрямок. До вечора на цій частині фронту противник використовував лише піхотне озброєння, з якого бив по опорних пунктах сил АТО в районі Пісків, Авдіївки та Невельського. З настанням сутінок російсько-терористичні бандформування значно активізувались, особливо у передмісті Авдіївки та на Світлодарській дузі. До завершення доби кремлівські найманці здійснили декілька щільних обстрілів оборонних укріплень ЗС України в районі Авдіївки, Кам’янки та Луганського з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. Під час цих обстрілів бойовики знову випустили декілька мін по житлових кварталах Авдіївки. Одна з мін вибухнула поруч з будинком по вулиці Тургенєва. Осколками пошкоджено вікна та фасад будівлі, а також припарковану неподалік автівку. На щастя, власники оселі, 58-річна жінка та її 37-річний син, не постраждали. Втім, біля іншого будинку, по вулиці Тургенєва, осколками міни було поранено 48-річну жінку. Лікарі швидкої допомоги діагностували у неї мінно-вибухову травму та осколкове поранення правої гомілки. Постраждалій було надано допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовиласьЛуганський напрямок. Тут вчора вранці бойовики вчергове обстріляли наші оборонні укріплення в районі Новотошківського з мінометів калібру 120 й 82 мм. Пізніше проросійські озброєні банди відкривали вогонь з 82-мм мінометів поблизу Кримського, Новоолександрівки та Щастя. Також ворожі обстріли зафіксовані поблизу Донця, Станиці Луганської, Троїцького та Лобачевого, де бойовики відкривали вогонь по підрозділах сил АТО з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.На жаль, внаслідок ворожих обстрілів минулої доби один військовослужбовець ЗС України загинув. Ще семеро бійців сил АТО зазнали поранень.