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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Порошенко проти простого скасування АТО

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Опубліковано - 14.06.2017 18:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Порошенко проти простого скасування АТО
Порошенко проти простого скасування АТО
Президент Петро Порошенко наголошує на важливості забезпечення українських військових всіма можливостями у протидії російській агресії.

Про це повідомила прес-служба Президента України.

«Якщо ми скасуємо АТО і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - підкреслив Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання про можливість скасування АТО та запровадження воєнного стану.

Глава держави підкреслив, що доручив розробити законопроект щодо реінтеграції Донбасу, який передбачатиме низку заходів із повернення окупованих територій України.

«За моїм дорученням було розроблено проект законодавчого акту, який називається «Про реінтеграцію окупованих територій Донбасу». Він охоплює цілу низку заходів і кроків, які треба буде здійснити для забезпечення реінтеграції, для визначення правового режиму», - констатував Порошенко.

Президент підкреслив, що ключовою позицією є реінтеграція цих територій. За його словами, у підготовці законопроекту беруть участь експерти, народні депутати. Крім того, законопроект базується на умовах, які закріплені у Мінських домовленостях.

При цьому Петро Порошенко зазначив, що разом із підготовкою законопроекту будуть продовжені політико-дипломатичні зусилля, які вже дали результат. Для українців відкриті двері Євросоюзу, як визнання ефективності проведення українських реформ за усіма напрямками, додав він.

Президент також наголосив на необхідності продовження політики санкцій по відношенню до країни-агресора.


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