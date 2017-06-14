Порошенко проти простого скасування АТО

Про це повідомила прес-служба Президента України.«Якщо ми скасуємо АТО і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - підкреслив Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання про можливість скасування АТО та запровадження воєнного стану.Глава держави підкреслив, що доручив розробити законопроект щодо реінтеграції Донбасу, який передбачатиме низку заходів із повернення окупованих територій України.«За моїм дорученням було розроблено проект законодавчого акту, який називається «Про реінтеграцію окупованих територій Донбасу». Він охоплює цілу низку заходів і кроків, які треба буде здійснити для забезпечення реінтеграції, для визначення правового режиму», - констатував Порошенко.Президент підкреслив, що ключовою позицією є реінтеграція цих територій. За його словами, у підготовці законопроекту беруть участь експерти, народні депутати. Крім того, законопроект базується на умовах, які закріплені у Мінських домовленостях.При цьому Петро Порошенко зазначив, що разом із підготовкою законопроекту будуть продовжені політико-дипломатичні зусилля, які вже дали результат. Для українців відкриті двері Євросоюзу, як визнання ефективності проведення українських реформ за усіма напрямками, додав він.Президент також наголосив на необхідності продовження політики санкцій по відношенню до країни-агресора.