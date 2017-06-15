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- в містечку Заліщики (Тернопільська область), після нападу Німеччини на Польщу в 1939 році, деякий час перебував польський уряд. А вже після вступу у війну Радянського Союзу, цей уряд через Румунію евакуюється в Англію, й до 1945 року вважався легітимним урядом Польщі...

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Порошенко відвідає США з офіційним візитом

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Опубліковано - 15.06.2017 11:53 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Порошенко відвідає США з офіційним візитом
Порошенко відвідає США з офіційним візитом
Президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні – орієнтовно напередодні саміту G20 в німецькому Гамбурзі, що відбудеться на початку липня, повідомили Радіо Свобода джерела у Києві та Вашингтоні.

«Відомо те, що зустріч відбудеться. Звичайно, ми її готуємо», – повідомив також міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він додав, що офіційну заяву про дату зустрічі зробить канцелярія українського президента.

Водночас кілька джерел вказали Радіо Свобода, що точна дата першої зустрічі «віч-на віч» Порошенка і Трампа ще не затверджена, однак, вона відбудеться, ймовірно, вже наступного тижня. Є також інформація про те, що адміністрація українського президента прийняла запрошення від Білого дому щодо зустрічі, хоча невідомо, чи йдеться про контакти в рамках офіційного візиту.

Інформаційна агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела вказала дату 19-20 червня.

В українському МЗС невдовзі після вступу Дональда Трампа на посаду президента США заявляли, що готують зустріч українського глави держави з американським лідером.

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