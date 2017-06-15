Порошенко відвідає США з офіційним візитом

«Відомо те, що зустріч відбудеться. Звичайно, ми її готуємо», – повідомив також міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він додав, що офіційну заяву про дату зустрічі зробить канцелярія українського президента.Водночас кілька джерел вказали Радіо Свобода, що точна дата першої зустрічі «віч-на віч» Порошенка і Трампа ще не затверджена, однак, вона відбудеться, ймовірно, вже наступного тижня. Є також інформація про те, що адміністрація українського президента прийняла запрошення від Білого дому щодо зустрічі, хоча невідомо, чи йдеться про контакти в рамках офіційного візиту.Інформаційна агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела вказала дату 19-20 червня.В українському МЗС невдовзі після вступу Дональда Трампа на посаду президента США заявляли, що готують зустріч українського глави держави з американським лідером.