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- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Ситуація на фронті: обстріли тривають по всьому фронту

Війна з Росією (АТО) 118 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 16.06.2017 11:47 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: обстріли тривають по всьому фронту
Ситуація на фронті: обстріли тривають по всьому фронту
Попередня доба в районі проведення АТО знову минула неспокійно. Підтримуванні російською владою незаконні озброєнні бандформування на сході України продовжують порушувати домовленості про деескалацію конфлікту.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Вчора бойовики 50 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України вздовж усієї лінії фронту. Зафіксовано 9 випадків застосовування противником забороненого Мінськими угодами озброєння, а також двічі окупанти обстріляли житлові квартали прифронтових населених пунктів.

Приморський напрямок. Тут минулої доби нараховано найбільше фактів порушення противником режиму припинення вогню - 24. Нагадаємо, вчора зранку проросійські озброєні банди з реактивних артилерійських систем обстріляли житлові квартали Мар’їнки. Незважаючи на чималі пошкодження декількох будинків, на щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

На цій ділянці фронту бойовики впродовж дня били зі 120-мм мінометів в районі Мар’їнки, Павлополя, Широкиного та Водяного. А поблизу Красногорівки й Талаківки бандити застосовували міномети калібру 82 мм. Окрім того, ціла низка збройних провокацій окупантами була здійснена поблизу Гнутового, Лебединського, Чермалика та Новомихайлівки. Там бойовики, як і зазвичай, по опорних пунктах українських захисників неодноразово відкривали вогонь різної інтенсивності з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Донецький напрямок. Тут підрозділи російсько-терористичних військ здійснили 13 обстрілів оборонних укріплень сил АТО. Спершу загарбники з передмістя тимчасово окупованої Горлівки обстріляли з артилерії калібру 122 мм наші позицій поблизу селища Південне. В той самий час загарбники інтенсивно обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Кам’янки з танків та мінометів калібру 120 мм. З таких же мінометів вже під вечір злочинці вели вогонь з напрямку Донецького аеропорту по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Пісків. Ввечері найбільш напруженою ситуацію була у південному та північно-східному передмісті Авдіївки, де НЗФ били по наших опорних пунктах з 82-мм мінометів та наявного у них піхотного озброєння.

Луганський напрямок. На даній ділянці лінії зіткнення вчора також було зафіксовано 13 ворожих збройних провокацій, більшість з яких вже після 18.00 години. Зокрема, пізно ввечері бойовики випустили декілька мін калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Катеринівки. Там же, а також в районі Щастя та Кримського бандити били з 82-мм мінометів. До слова, обстрілюючи з мінометів Щастя, бойовики випустили три міни безпосередньо по одному з житлових масивів цього населеного пункту. Ніхто з місцевих мешканців, на щастя, не постраждав. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.

Окрім того, на цьому напрямку з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї кремлівські найманці відкривали вогонь по воїнах сил АТО в районі Новозванівки, Малинового, Донця, Валуйського, Новолександрівки, Станиці Луганської та Попасної.

Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн вчора отримав поранення несумісні з життям та, на жаль, загинув.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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