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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Порошенко в США. Діалог президентів

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Опубліковано - 21.06.2017 11:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Порошенко в США. Діалог президентів
Порошенко в США. Діалог президентів
Президент України Петро Порошенко провів у Білому Домі зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це повідомила прес-служба Президента України.

«Ми отримали тверду підтримку з боку Сполучених штатів, підтримку і щодо суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, і тверду підтримку в продовженні реформ в Україні», - сказав Петро Порошенко під час зустрічі з представниками засобів масової інформації у Вашингтоні.

Президент зазначив, що порядок денний зустрічі був дуже широкий і особливо наголосив на підтримці Сполученими Штатами продовження реформ в усіх секторах, в тому числі і в енергетичному секторі. Він також повідомив, що під час переговорів обговорювались питання економічної співпраці, зокрема співпраці в ядерній енергетиці, нафтогазовій сфері, закупівлі американського вугілля, продовження співпраці щодо відновлюваних джерел енергії тощо.

Окремо сторони обговорили співпрацю України та Сполучених Штатів у військово-технічній сфері. «Президент дав чіткі доручення для того, щоб ми розширили нашу співпрацю», - повідомив Петро Порошенко.

«Порядок денний був дуже широкий. Я повністю задоволений результатами переговорів і дуже вдячний і Президенту Трампу і Віце-президенту Пенсу і тим міністрам, з якими відбулися зустрічі, за дуже тверду позицію підтримки нашої держави», - підсумував Президент України.

Петро Порошенко також повідомив, що передав керівництву США лист від родичів українських заручників, які знаходяться у в’язницях на окупованих територіях та в Росії та отримав запевнення від Адміністрації Сполучених Штатів Америки щодо докладання зусиль для звільнення українських бранців.

Глава держави назвав дуже важливим, що саме в цей день, коли виповнюється рівно три роки режиму припинення вогню, що був ним оголошений 20 червня 2014 року, а також презентувано мирний план, який став основою Мінських домовленостей.

Він додав, що сьогодні «відбулася повноцінна і дуже детальна зустріч» та наголосив, що США підтвердили свою відданість Мінським домовленостям та наголосив на необхідності їх повного виконання з боку Росією. При цьому Глава держави наголосив на важливості виконання безпекового пакету – припинення вогню, відведення російської артилерії, такнів, систем залпового вогню, забезпечення безперешкодного доступу Спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ до всієї території включно із кордоном.

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