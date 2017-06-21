Порошенко в США. Діалог президентів

Про це повідомила прес-служба Президента України.«Ми отримали тверду підтримку з боку Сполучених штатів, підтримку і щодо суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, і тверду підтримку в продовженні реформ в Україні», - сказав Петро Порошенко під час зустрічі з представниками засобів масової інформації у Вашингтоні.Президент зазначив, що порядок денний зустрічі був дуже широкий і особливо наголосив на підтримці Сполученими Штатами продовження реформ в усіх секторах, в тому числі і в енергетичному секторі. Він також повідомив, що під час переговорів обговорювались питання економічної співпраці, зокрема співпраці в ядерній енергетиці, нафтогазовій сфері, закупівлі американського вугілля, продовження співпраці щодо відновлюваних джерел енергії тощо.Окремо сторони обговорили співпрацю України та Сполучених Штатів у військово-технічній сфері. «Президент дав чіткі доручення для того, щоб ми розширили нашу співпрацю», - повідомив Петро Порошенко.«Порядок денний був дуже широкий. Я повністю задоволений результатами переговорів і дуже вдячний і Президенту Трампу і Віце-президенту Пенсу і тим міністрам, з якими відбулися зустрічі, за дуже тверду позицію підтримки нашої держави», - підсумував Президент України.Петро Порошенко також повідомив, що передав керівництву США лист від родичів українських заручників, які знаходяться у в’язницях на окупованих територіях та в Росії та отримав запевнення від Адміністрації Сполучених Штатів Америки щодо докладання зусиль для звільнення українських бранців.Глава держави назвав дуже важливим, що саме в цей день, коли виповнюється рівно три роки режиму припинення вогню, що був ним оголошений 20 червня 2014 року, а також презентувано мирний план, який став основою Мінських домовленостей.Він додав, що сьогодні «відбулася повноцінна і дуже детальна зустріч» та наголосив, що США підтвердили свою відданість Мінським домовленостям та наголосив на необхідності їх повного виконання з боку Росією. При цьому Глава держави наголосив на важливості виконання безпекового пакету – припинення вогню, відведення російської артилерії, такнів, систем залпового вогню, забезпечення безперешкодного доступу Спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ до всієї території включно із кордоном.