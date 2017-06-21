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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Діалог президентів. Порошенко підібрав ключики до Трампа

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Опубліковано - 21.06.2017 13:18 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Діалог президентів. Порошенко підібрав ключики до Трампа
Діалог президентів. Порошенко підібрав ключики до Трампа
Президент України Петро Порошенко, спілкуючись з президентом США Дональдом Трампом, виявив розуміння непростого характеру лідера США.

На це вказує кілька західних оглядачів.

"Порошенко тримався речей, які подобаються Трампу: 1) асоціював Україну із командою переможців, сказавши, "Україна є успішною"; 2) підлестив, сказавши, що "ваше лідерство викликає захоплення", - твітує у вівторок Ендрю Креймер, кореспондент впливового видання The New York Times у Москві.

Зустріч президентів України та США відбулась у вівторок і послідувала за більш поглибленою зустріччю Порошенка із віце-президентом США Майком Пенсом. Під час коментарів для ЗМІ президент США заявив, що Америка активно залучена у події в Україні, за якими слідкує весь світ. Він також назвав дискусії із Порошенком плідними. Зі свого боку Порошенко відзначив лідерство президента США.

Коментуючи зустріч президентів, викладач Королівського коледжу у Лондоні, експерт зі Східної Європи Александр Кларксон відзначив, що "Порошенко добре знає, як поводитись із неуважними олігархами".

При цьому Кларксон, який критично ставиться до президента США, відзначив, що візит Порошенка до США також служив меті, "захистити співпрацю між двоми країнами від змін настрою Трампа". На думку, експерта, в цьому питанні президенту України сприяють лідери Республіканської партії США та Пентагону. Як вважає Кларксон, метою зусиль Києва у Вашингтоні також є заручитись підтримкою віце-президента США Майка Пенса.

Президент України Петро Порошенко, підсумовуючи результати зустрічей у Білому домі, наголосив на тому, що санкції США проти Росії буде продовжено. У день візиту Порошенка до Білого дому Мінфін США розширив перелік фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія санкцій США, накладених через Україну та Росію.

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