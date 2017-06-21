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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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США ввели нові санкції проти росіян і їхніх маріонеток

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Опубліковано - 21.06.2017 15:28 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

США ввели нові санкції проти росіян і їхніх маріонеток
США ввели нові санкції проти росіян і їхніх маріонеток
У вівторок Сполучені Штати розширили торговельні санкції проти Росії і проросійських сепаратистів.

Оголошення про санкції зробило міністерство фінансів США у той час, як у Білому домі відбувалася зустріч президента Дональда Трампа з президентом України Петром Порошенком.

Під нові американські санкції підпадають 38 фізичних і юридичних осіб.

Повний перелік із 19 осіб і 19 установ, на яких поширюються ці санкції, вміщено на офіційній сторінці міністерства фінансів США.

У заяві міністерства сказано, що санкції спрямовані проти окремих осіб і організацій, які пов’язані з конфліктом на сході України, і діятимуть доти, доки Росія не почне виконувати свої зобов’язання в межах мінських угод 2014 і 2015 року.

"Ці заходи зберігатимуть тиск на Росію, щоб вона працювала над дипломатичним вирішенням (конфлікту на Донбасі. -Ред.), - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін. - Адміністрація США вірна дипломатичному процесові, що гарантує суверенітет України, і не може бути мови про пом’якшення санкцій, доки Росія не виконає своїх зобов’язань у межах мінських угод".

У новому санкційному списку міністерства фінансів США - двоє урядовців РФ і 11 чиновників з анексованого в України Криму.

Санкції передбачають замороження будь-яких активів цих осіб у США і фактично блокують їхню участь у глобальній банківській системі.

Серед осіб, що потрапили під дію санкцій, - Петро Ярош, голова російської федеральної служби міграції в Криму, та Олександр Бабаков, російський урядовець, відповідальний за зв’язки з росіянами за кордоном.

Мінфін США заборонив також американським установам надавати нові позики 20 дочірнім компаніям російської енергетичної фірми "Транснефть", проти якої санкції США були запроваджені раніше.

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