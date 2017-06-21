США ввели нові санкції проти росіян і їхніх маріонеток

Оголошення про санкціїміністерство фінансів США у той час, як у Білому домі відбувалася зустріч президента Дональда Трампа з президентом України Петром Порошенком.Під нові американські санкції підпадають 38 фізичних і юридичних осіб.Повний перелік із 19 осіб і 19 установ, на яких поширюються ці санкції, вміщено на офіційній сторінці міністерства фінансів США.У заяві міністерства сказано, що санкції спрямовані проти окремих осіб і організацій, які пов’язані з конфліктом на сході України, і діятимуть доти, доки Росія не почне виконувати свої зобов’язання в межах мінських угод 2014 і 2015 року."Ці заходи зберігатимуть тиск на Росію, щоб вона працювала над дипломатичним вирішенням (конфлікту на Донбасі. -Ред.), - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін. - Адміністрація США вірна дипломатичному процесові, що гарантує суверенітет України, і не може бути мови про пом’якшення санкцій, доки Росія не виконає своїх зобов’язань у межах мінських угод".У новому санкційному списку міністерства фінансів США - двоє урядовців РФ і 11 чиновників з анексованого в України Криму.Санкції передбачають замороження будь-яких активів цих осіб у США і фактично блокують їхню участь у глобальній банківській системі.Серед осіб, що потрапили під дію санкцій, - Петро Ярош, голова російської федеральної служби міграції в Криму, та Олександр Бабаков, російський урядовець, відповідальний за зв’язки з росіянами за кордоном.Мінфін США заборонив також американським установам надавати нові позики 20 дочірнім компаніям російської енергетичної фірми "Транснефть", проти якої санкції США були запроваджені раніше.