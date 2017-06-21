Кремль: розширення санкційних списків США – «подарунок Порошенкові»

«Без реакції, в тому числі у вигляді практичних заходів у відповідь із нашого боку, нова американська вихватка не залишиться», – заявив із цього приводу заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков.За його словами, такі «ескапади», як розширення санкційних списків у зв’язку з діями Росії в Україні, лише «під’юджують «партію війни» в Києві», що, як стверджує російський дипломат, «давно намагається зірвати мирне врегулювання конфлікту на Донбасі».Він також висловив жаль, що «нове американське керівництво йде на поводі в запеклих русофобів із Конгресу США».У вівторок голова МЗС Росії Сєргєй Лавров уже називав «русофобською одержимістю» внесення нових фізичних і юридичних осіб у списки для обмежень, запроваджених раніше кількома пакетами через агресію Росії проти України, спершу у Криму, а потім на частині Донбасу.Раніше того дня у США до списків для різних пакетів уже чинних санкцій додали загалом іще кілька десятків фізичних і юридичних осіб із Росії, а також із окупованих територій Криму й частини Донбасу. У Вашингтоні наголосили, що про запровадження нових санкцій не йдеться – це саме розширення списків тих, кого будуть стосуватися раніше накладені санкції.Рішення було оголошене в день, коли у США з робочим візитом перебував президент України Петро Порошенко.Нині в Конгресі США розглядають законопроект, який надав би санкціям США, запровадженим президентськими указами, сили закону і запровадив би конгресовий контроль за їхнім можливим зняттям. В адміністрації США заявляють, що ця пропозиція контрпродуктивна і що адміністрація повинна мати можливість сама гнучко регулювати ці санкції.США, як і інші країни «Групи семи» і ще деякі держави, а також Європейський союз скоординовано запровадили по кілька пакетів санкцій щодо фізичних і юридичних осіб із Росії і окупованих територій України у Криму й на частині Донбасу, а також проти деяких колишніх українських посадовців через їхню роль у дестабілізації становища в Україні на початку 2014 року і в подальшій агресії Росії у Криму й на частині Донбасу.Дональд Трамп у перебігу передвиборчої кампанії не раз заявляв, що в разі перемоги може скасувати санкції щодо Росії. Але, прийшовши до влади, він не став цього робити, представники його адміністрації тепер заявляють, що чинні санкції мають діяти далі, доки не будуть подолані причини їхнього накладення – до виконання мінських домовленостей і врегулювання на Донбасі для однієї частини санкцій і до деокупації Криму для іншої.