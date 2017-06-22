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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Історія і пропаганда. Більшість росіян досі вірить у примітивні міфи

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Опубліковано - 22.06.2017 14:33 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Історія і пропаганда. Більшість росіян досі вірить у примітивні міфи
Історія і пропаганда. Більшість росіян досі вірить у примітивні міфи
У те, що Радянський Союз міг перемогти Німеччину без допомоги інших країн, вірять 63% росіян.

Про це свідчать результатів дослідження, яке провів Левада-центр.

28% опитаних визнають, що союзники зіграли важливу роль у Другій світової війни.

Кількість громадян, які вважають перемогу винятковою заслугою Радянського Союзу, за останній час знизилася: в 2014 і 2015 році таких було 69%.

"Мінімальна кількість прихильників незалежності СРСР від військової допомоги [57%, згідно з даними cоціологов - Бі-Бі-Сі] була в 2010 році на фоні кризи в країні", - пояснив агентству РБК заступник директора Левада-центру Олексій Гражданкін.

У той же час знизилася кількість критиків Сталіна у воєнний час.

Кількість росіян, які пов’язують великі втрати Радянського Союзу з "тим, що сталінське керівництво діяло, не рахуючись з жертвами" зараз становить 12%. У травні 2011 року респондентів, які дотримуються такої точки зору, було 18%, а в 1997 році - третина.

Зараз багатомільйонні втрати СРСР у Другій світовій війні росіяни пояснюють в основному "раптовістю нападу" [36% респондентів] і "військовою і технічною перевагою Німеччини" [24% респондентів].

В "cлабості, невмілості радянського командування" або "жорстокості гітлерівців" бачить основну причину кожен десятий.

За офіційними даними, втрати СРСР у Другій Світовій війні були 26,6 мільйонів людей. Майже 9 мільйонів - це військові.

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