Історія і пропаганда. Більшість росіян досі вірить у примітивні міфи

Про це свідчать результатів дослідження, яке провів Левада-центр.28% опитаних визнають, що союзники зіграли важливу роль у Другій світової війни.Кількість громадян, які вважають перемогу винятковою заслугою Радянського Союзу, за останній час знизилася: в 2014 і 2015 році таких було 69%."Мінімальна кількість прихильників незалежності СРСР від військової допомоги [57%, згідно з даними cоціологов - Бі-Бі-Сі] була в 2010 році на фоні кризи в країні", - пояснив агентству РБК заступник директора Левада-центру Олексій Гражданкін.У той же час знизилася кількість критиків Сталіна у воєнний час.Кількість росіян, які пов’язують великі втрати Радянського Союзу з "тим, що сталінське керівництво діяло, не рахуючись з жертвами" зараз становить 12%. У травні 2011 року респондентів, які дотримуються такої точки зору, було 18%, а в 1997 році - третина.Зараз багатомільйонні втрати СРСР у Другій світовій війні росіяни пояснюють в основному "раптовістю нападу" [36% респондентів] і "військовою і технічною перевагою Німеччини" [24% респондентів].В "cлабості, невмілості радянського командування" або "жорстокості гітлерівців" бачить основну причину кожен десятий.За офіційними даними, втрати СРСР у Другій Світовій війні були 26,6 мільйонів людей. Майже 9 мільйонів - це військові.