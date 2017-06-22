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На слуханнях у Сенаті Джон Маккейн знову підняв питання надання Україні зброї

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Опубліковано - 22.06.2017 21:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Сенатор Джон Маккейн
Сенатор Джон Маккейн
У Комітеті з питань збройних сил відбулося слухання в справі затвердження Патріка Шанагана на посаді заступника міністра оборони США.

Сенатор Джон Маккейн пригрозив блокувати кандидатуру, висунуту президентом Трампом, Патріка Шанагана на посаду заступника міністра оборони після того, як був незадоволений відповідями Шанагана на те, як США повинні реагувати на російську агресію.

Про хід слухань повідомляє видання The Hill.

«Не гарний початок. Не хороший початок. Не робіть цього знову, пане Шанаган, бо я не винесу ваше ім’я на голосування в цьому комітеті», - сказав Маккейн, який головує в Комітеті Сенату з питань збройних сил, чітко підкреслюючи кожне своє слово.

Маккейн висловив догану Шанагану, кандидатуру якого на посаду заступника голови Пентагону розглядав очолений ним Комітет.

Патрік Шанаган до цього був одним з директорів американської оборонної корпорації-гіганта Boeing.

Слухання почалося дуже ввічливо, проте швидко загострилося, коли сенатор Маккейн запитав Шанагана про його письмові відповіді на попередні запитання, котрі стосувалися політики щодо України.

Запитання полягало в тому, чи підтримує Шанаган надання смертоносної оборонної допомоги Україні, яка бореться проти підтримуваних Росією сепаратистів.

«Надання летального оборонного озброєння в рамках нашої вже і так масштабної програми безпекової допомоги це варіант, який я планую уважно розглянути, якщо мене затвердять на посаді», - написав Шанаган.

За його словами, у нього немає доступу до таємних документів про оцінку діяльності українських та російських військовослужбовців у ході цього конфлікту і, зокрема, «впливу наданої США досі допомоги у сфері безпеки», - зазначив у своїй письмовій відповіді Патрік Шанаган.

Маккейн, давній прихильник надання зброї українцям, такою відповіддю не був задоволений.

«Незрозуміло, Ви відповіли, кажучи, що Ви повинні ще розглянути це питання», - сказав Маккейн. «Це незадовільна відповідь. Пане Шанаган, Ви може хотіли б скоротити або внести зміни до своєї заяви?».

На це Шанаган відповів одним реченням: підтримую надання смертоносної зброї українцям.

Маккейн сказав, що «радий це почути», але попередив Шанагана, не вагатися у цьому питанні у майбутньому.

«Я радий, що Ви змінили свою думку з того, що було подано, але це все ще турбує мене», сказав Маккейн.

«Це все ще турбує мене, що після всіх цих років Ви б сказали, що Ви повинні ще розглянути це питання. Чи не знали Ви про це питання? Чи не знали Ви про дії Комітету Сенату з питань збройних сил? Чи не знали Ви про тисячі людей, вбитих (президентом Російської Федерації – ГА) Володимиром Путіним? Чи пропустили Ви все це, виконуючи свої обов’язки в одній з головних оборонних корпорацій цієї країни?», - запитав Джон Маккейн.

Остаточно, Патрік Шанаган заявив, що він вважає, що відповідь на дії Росії повинна бути, проте він особисто не знає саме якою вона повинна бути.

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