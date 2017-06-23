Чи отримає ЗСУ «Оплоти»?

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час ознайомлення з виробництвом бронетехніки на ДП «Завод ім. В.О. Малишева» у Харкові, повідомила прес-служба РНБО.Секретар РНБО України зазначив, що в новому Державному оборонному замовленні на 2018 рік має бути обов’язково передбачена поставка танків «Оплот» до Збройних Сил України. «Сьогодні на заводі виробляється вся лінійка українських танків, зокрема, і найкращий вітчизняний танк «Оплот», який через його велику вартість виробляється лише за експортними контрактами. Ці танки мають бути на озброєнні українських військ, щоб надійно захищати нашу країну», - наголосив він.«Підприємство, яке до 2014 року вважалося безперспективним і яке планували розібрати на металобрухт, працює і знову стає флагманом української оборонної промисловості», - зазначив Турчинов. Секретар РНБО України наголосив на важливості інвестування у виробництво, пошуку ресурсів, що дозволить оснастити завод новим обладнанням, «що дозволить на порядок збільшити кількість танків, які виробляються на виробничих потужностях заводу, та допоможе покращити їх якість».Турчинов також відвідав ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» і повідомив, що в конструкторському бюро зараз у закритому режимі «розробляється нове покоління зброї».Як повідомлялося раніше, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов 23-24 червня перебуває з робочою поїздкою у Полтавській та Харківській областях.