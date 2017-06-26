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Російські бойовики готують провокації

Війна з Росією (АТО) 231 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 26.06.2017 12:46 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Російські бойовики готують провокації
Російські бойовики готують провокації
Українська сторона СЦКК попереджає про можливі провокації з боку бойовиків ОРЛО з метою зірвати перемир’я та скомпрометувати ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

В районі проведення АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника в складі шести бойовиків.

Українська сторона СЦКК передбачає, що це лише початок активізації дій НЗФ ОРЛО, які у подальшому можуть привести до суттєвого загострення ситуації на Сході України.

Українська сторона СЦКК також попереджає, що НЗФ ОРЛО можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терористичних актів в населених пунктах на Луганському напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою компрометації та звинувачення в цьому Збройних Сил України, з тим щоб зірвати перемир’я, оголошене на період збору врожаю.

Як повідомлялося раніше, військовослужбовцями Збройних Сил України, які виконують завдання за призначенням в районі проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника.

Внаслідок вжитих заходів чотирьох бойовиків було затримано, а ще двох: командира та одного з диверсантів, які чинили злісний опір бійцям сил АТО - ліквідовано. Варто зазначити, що загиблий командир групи був громадянином Російської Федерації, родом з міста Кірова.

Серед полонених було виявлено ще одного представника РФ з Алтайського краю.

Під час затримання було вилучено зброю ПКМ – 2 одиниці, СВД – 2 одиниці, АК-74 – 2 одиниці РПГ- 26 - 1 одиниця.

Розпочато слідчі дії. Військовою прокуратурою сил АТО здійснюється процесуальне керівництво.

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