Російські бойовики готують провокації

Про це повідомляє прес-центр АТО.В районі проведення АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника в складі шести бойовиків.Українська сторона СЦКК передбачає, що це лише початок активізації дій НЗФ ОРЛО, які у подальшому можуть привести до суттєвого загострення ситуації на Сході України.Українська сторона СЦКК також попереджає, що НЗФ ОРЛО можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терористичних актів в населених пунктах на Луганському напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою компрометації та звинувачення в цьому Збройних Сил України, з тим щоб зірвати перемир’я, оголошене на період збору врожаю.Як повідомлялося раніше, військовослужбовцями Збройних Сил України, які виконують завдання за призначенням в районі проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника.Внаслідок вжитих заходів чотирьох бойовиків було затримано, а ще двох: командира та одного з диверсантів, які чинили злісний опір бійцям сил АТО - ліквідовано. Варто зазначити, що загиблий командир групи був громадянином Російської Федерації, родом з міста Кірова.Серед полонених було виявлено ще одного представника РФ з Алтайського краю.Під час затримання було вилучено зброю ПКМ – 2 одиниці, СВД – 2 одиниці, АК-74 – 2 одиниці РПГ- 26 - 1 одиниця.Розпочато слідчі дії. Військовою прокуратурою сил АТО здійснюється процесуальне керівництво.