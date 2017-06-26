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- в містечку Бердичів (Житомирська область) в костьолі Святої Варвари 14 березня 1850 року місцева красуня Евеліна Ганська була повінчана з Оноре де Бальзаком. В цьому ж містечку тривалий час жив Фредерік Шопен, окрім написання музики, він також керував роботами по реставрації тамтешнього органу...

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Кібервійна. У США кілька офіційних сайтів стали об’єктами хакерської атаки

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Опубліковано - 26.06.2017 13:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. У США кілька офіційних сайтів стали об’єктами хакерської атаки
Кібервійна. У США кілька офіційних сайтів стали об’єктами хакерської атаки
Кілька офіційних сайтів у Сполучених Штатах, багато з яких у штаті Огайо, перестали працювати 25 червня після того, як стали об’єктами хакерської атаки.

На комп’ютерах користувачів, які намагалися увійти на ці сайти, відображалося повідомлення на підтримку екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Група, яка називає себе Team System DZ, розмістила повідомлення на веб-сайті республіканського губернатора штату Огайо Джона Кейсіча. У ньому йшлося, що президент Дональд Трамп нестиме відповідальність за «кожну краплю крові, що тече в мусульманських країнах». «Я люблю «Ісламську державу», – такі слова також містилися в повідомленні.

Повідомлення було написано головним чином у чорно-білому кольорі, яке використовується в прапорі угруповання «Ісламська держава».

Деякі з атакованих сайтів не працювали й у перші години 26 червня.

Група, відома як Team System DZ, також взяла на себе відповідальність за хакерські атаки в минулому.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

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