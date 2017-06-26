Кібервійна. У США кілька офіційних сайтів стали об’єктами хакерської атаки

На комп’ютерах користувачів, які намагалися увійти на ці сайти, відображалося повідомлення на підтримку екстремістського угруповання «Ісламська держава».Група, яка називає себе Team System DZ, розмістила повідомлення на веб-сайті республіканського губернатора штату Огайо Джона Кейсіча. У ньому йшлося, що президент Дональд Трамп нестиме відповідальність за «кожну краплю крові, що тече в мусульманських країнах». «Я люблю «Ісламську державу», – такі слова також містилися в повідомленні.Повідомлення було написано головним чином у чорно-білому кольорі, яке використовується в прапорі угруповання «Ісламська держава».Деякі з атакованих сайтів не працювали й у перші години 26 червня.Група, відома як Team System DZ, також взяла на себе відповідальність за хакерські атаки в минулому.