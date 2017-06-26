Президенти України і Франції придумали, як покращити Нормандський формат

Про це Глава держави повідомив на спільній зустрічі з представниками ЗМІ, яка відбулася по завершенні зустрічі лідерів двох країн, повідомила прес-служба Президента України.«Можу наголосити, що ми дуже ретельно обговорили всі обставини, визначили тактику наших дій на подальші декілька тижнів. Ми домовилися про те, щоб провести консультації і узгодити позицію для того, щоб підвищити ефективність можливої зустрічі у Нормандському форматі», - повідомив Петро Порошенко.На його переконання, задля ефективної роботи до наступної зустрічі у Нормандському форматі мають бути напрацьовані чіткі пропозиції і конкретні документи. «Нам не потрібні багатогодинні переговори. Ми впевнені в тому, що повинні бути якісно підготовлені документи, схвалення яких має нарешті принести мир на багатостраждальну українську землю. Цей мир може виглядати у закінченні російської агресії», - наголосив Глава держави.Порошенко зазначив, що він підтримує позицію Еммануеля Макрона, що мінський процес має бути налаштований на результат. «Мені дуже імпонує підхід пана Президента (Франції – ред.), орієнтований на результат – конкретний, практичний, без зайвих розмов. І наша домовленість, що ми покладемо на папір проекти можливих рішень Нормандського формату. Можливо вони будуть мати і назву «формула Макрона», але ми зможемо на сьогоднішній пред’явити суспільству план принесення миру і деокупації Сходу України. Впевнений в тому, що це є саме те, чого чекає Європа, чого чекає Україна, чого чекає світ», - наголосив Президент.Порошенко в черговий раз запевнив, що Україна готова неухильно виконувати всі пункти Мінських угод. «І позицію щодо відведення сил ми також готові виконувати при умові, що ОБСЄ буде забезпечена 24 години на добу, 7 днів на тиждень присутність по точкам розведення», - сказав він зауваживши, що головною передумовою миру є необхідність виведення Росією своїх військ з території України.Президент України висловив вдячність своєму французькому колезі за оптимістичну оцінку Мінських угод і підтримку позиції щодо ОБСЄ.«Ми впевнені в тому, що безпековий компонент Мінських угод має передувати політичному компоненту і активізація, як вже сказав пан Президент, ролі ОБСЄ, включаючи і озброєну місію ОБСЄ. Присутність ОБСЄ 24 години на добу є запорукою ефективної імплементації Мінських угод. Я дуже дякую пану Президенту за підтримку цієї позиції», - сказав Петро Порошенко.Він також висловив впевненість в тому, що тверда позиція Франції і ЄС стосовно Криму та невизнання незаконної анексії півострова у 2014 році, є міцним фундаментом для продовження і розширення переговорного процесу з Францією та Європейським Союзом.«Ми впевнені в тому, що заплановані заходи, включаючи співпрацю на рівні «Великої сімки», двосторонню, безпекову співпрацю і та програма, яку ми намітили на декілька місяців, відображає той величезний потенціал, який мають відносини між Україною та Францією», - зауважив Глава держави.Окрема увага під час зустрічі також була приділена необхідності прискорення звільнення заручників, адже 128 українських заручників перебувають на окупованій території і більше 40 – у російських в’язницях, констатував Петро Порошенко. Очікується, що в наслідок пожвавлення консультацій у Нормандському форматі відбудеться суттєвий прогрес у цьому дуже чутливому питанні, резюмував Президент.Президент Еммануель Макрон запевнив, що Франція є серйозним партнером України у вирішенні питання щодо припинення конфлікту на Сході України.«Ми дійсно налаштовані продовжувати мінський процес і ще перед зібранням «Великої двадцятки». Ми підтримуємо ідею поновити активну співпрацю саме в Нормандському форматі присутністю та залученням ОБСЄ. Це те, що я пропонував усім сторонам», - зазначив Президент Франції.Він підкреслив, що Франція завжди підтримувала суверенітет України саме в рамках кордонів, визнаних на міжнародному рівні. «Франція не визнає анексії Криму», - наголосив він.За словами Президента Франції, ситуація на Сході України вже три роки створює дуже великі проблеми для цивільного населення, для Україні, і для всієї Європи.«Саме тому, ми не повинні приймати продовження цієї кризи. Моє бажання, щоб ми могли під час нашої наступної зустрічі у Нормандському форматі дійсно запропонувати цілу серію нових умов для того, щоб з усіх сторін знайти конкретні рішення для виходу з кризи. Франція залишається разом з Німеччиною надзвичайно залученою у цей процес і саме наполягає на розвитку цих угод і їх виконанні. Ми не хочемо, щоб ці дискусії завершилися безрезультатно», - заявив Еммануель Макрон.Він підкреслив, що прогрес у процесі врегулювання ситуації на Сході України можливий тільки за умови зусиль всіх учасників мінського процесу. Він висловив переконання, що процес й надалі має базуватися на Мінських угодах. «Я думаю, що ми маємо кілька місяців, щоб в рамках цих угод досягти успіху. Я розумію, що для декого це, можливо, не ідеальний формат, але поки що я не бачив кращих пропозицій», - сказав він.«На сьогоднішній день пріоритет не почати з нуля з якимось іншим процесом, намагаючись переглянути принципові основи – ні. Я думаю, що нам потрібно бачити, як ми конкретно виконуємо Мінські угоди, які були погоджені всіма учасниками і я думаю, що саме конкретне виконання сьогодні є на часі», - додав він.Президент Франції також наголосив, що у мінському процесі має бути ефективна дискусія, відбуватись обмін інформацією щодо всього динамічного розвитку ситуації безпосередньо на місці. «Також ми хочемо бачити конкретні результати, які б дозволили нам рухатись вперед», - зазначив він.Крім того, він запевнив, що найближчими тижнями це питання буде серйозно опрацьовуватись з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.