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- у 1919-1920 роках Кам`янець-Подільський ненадовго став державним центром України - останньою столицею УНР. Сюди перемістилися Директорія та Уряд УНР. В місті постав Комітет охорони Республіки. Однак у 1920 році Червона армія розгромила війська УНР.

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Ситуація на фронті: «хлібне перемир’я» - стріляють менше вдень, але не вночі

Війна з Росією (АТО) 222 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 26.06.2017 20:05 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: «хлібне перемир’я» - стріляють менше вдень, але не вночі
Ситуація на фронті: «хлібне перемир’я» - стріляють менше вдень, але не вночі
Російсько-окупаційних війська продовжують порушувати перемир’я.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Сьогодні ворожі збройні провокації зафіксовані лише на Луганському та Донецькому напрямках. Загалом же з початку доби противник 5 разів відкривав вогонь по підрозділах Українського війська. Зважаючи на невисоку інтенсивність ворожого вогню, українські воїни на жодну провокацію сьогодні не піддались і вогонь не відкривали.

Донецький напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення зафіксовано два ворожі обстріли. Ще вночі окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів по одному з опорних пунктів сил АТО поблизу Кам’янки. Вже вдень бойовики обстріляли українських воїнів на Світлодарській дузі. Там найманці били з протитанкових гранатометів різних модифікацій по наших оборонних укріпленнях неподалік н.п. Луганське.

Луганський напрямок. Тричі з початку доби проросійські озброєні банди порушували й без того хитке перемир’я на цій частині фронту. Спершу, ще на початку доби, загарбники випустили декілька мін калібру 82 мм по позиціях українських захисників неподалік Жовтого. Згодом активізувались снайперські групи противника. Зокрема, на світанку ворожі снайпери намагались поцілити військовослужбовців ЗС України, котрі тримають оборону в районі Попасної. А вже вдень вони вели вогонь поблизу Новотошківського.

Жоден український армієць внаслідок ворожих обстрілів сьогодні не постраждав.

Минулої доби підрозділи російсько-окупаційних військ 23 рази обстрілювали українських захисників. Тенденція щодо підвищення ворожої вогневої активності у темну пору доби залишається незмінною.

Відносна стабілізація від вчорашнього ранку спостерігається лише на Приморському напрямку. Натомість, найбільш інтенсивні обстріли, зокрема й з артилерії, відбулись на Луганщині.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування вчора противник відкривав вогонь по позиціях сил АТО лише один раз - одразу після опівночі бив зі станкового протитанкового гранатомету поблизу Павлополя.

Донецький напрямок. Тут проросійські озброєні банди вчора 12 разів порушували перемир’я. Найбільше ворожих обстрілів зафіксовано у передмісті Авдіївки та північно-східніше - в районі Кам’янки. Саме там окупанти впродовж минулої доби, а особливо після заходу сонця, неодноразово відкривали вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, оборонні укріплення поблизу Кам’янки окупанти ще вдень обстріляли з 82-мм мінометів. Також по одній збройні провокації вчора ввечері було зафіксовано неподалік Луганського, що на Світлодарській дузі, та в районі Зайцевого, де проросійські незаконні збройні формування били по наших опорних пунктах з піхотного озброєння та БМП. А по українських воїнах, котрі тримаю оборону біля Верхньоторецького, бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Там же "працював" ворожий снайпер.

Луганський напрямок. На цій частині фронту противник здійснив 10 обстрілів. Тут же загарбники найбільш активно застосовували і міномети. Зокрема, вчора, близько 21.00 години, бойовики щільно обстріляли наші позиції поблизу Троїцького з мінометів калібрів 120 й 82 мм. Також з 82-мм мінометів найманці відкривали вогонь в районі Щастя, Катеринівки та Жовтого. Неподалік Новозванівки бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси та озброєння БМП. Поблизу Новоолександрівки - великокаліберні кулемети. А по захисниках Попасної незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Один український воїн вчора внаслідок ворожих обстрілів був поранений.



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