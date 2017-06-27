Внаслідок теракту загинув полковник ГУР

Це поідтвердили у прес-службі відомства.Інцидент кваліфікували як терористичний акт. Обставини вибуху встановлюються.Раніше речник МВС Артем Шевченко повідомив, що в авто загинув військовослужбовець Збройних сил 1978 року народження.Він також озвучив ймовірну причину вибуху. "На даний час, схоже, що спрацював вибуховий пристрій", - заявив речник МВС."Картина злочину свідчить про те, що це спланований терористичний акт", - додав пан Шевченко.Як повідомив заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, вибух розслідуватиме Головна військова прокуратура."Кримінальне провадження за фактом вчинення сьогоднішнього теракту відносно офіцера Міноборони передано для розслідування до Головної військової прокуратури", - написав він у Facebook.У поліції столиці повідомили, що внаслідок вибуху також постраждала киянка 1990 року народження.За допомогою до лікарів звернувся й чоловік 1946 року народження із осколковим пораненням підборіддя, який був поруч з машиною. Обом потерпілим надали допомогу без подальшої госпіталізації, додали в поліції.Вибух стався 27 червня близько 8:15 в Солом’янському районі на перехресті вулиць Солом’янська та Олексіївська. Це був автомобіль "Мерседес".