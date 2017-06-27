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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Внаслідок теракту загинув полковник ГУР

Війна з Росією (АТО) 125 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 27.06.2017 17:20 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Внаслідок теракту загинув полковник ГУР
Внаслідок теракту загинув полковник ГУР
Внаслідок вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва загинув співробітник Головного управління розвідки міністерства оборони України полковник Максим Шаповал.

Це поідтвердили у прес-службі відомства.

Інцидент кваліфікували як терористичний акт. Обставини вибуху встановлюються.

Раніше речник МВС Артем Шевченко повідомив, що в авто загинув військовослужбовець Збройних сил 1978 року народження.

Він також озвучив ймовірну причину вибуху. "На даний час, схоже, що спрацював вибуховий пристрій", - заявив речник МВС.

"Картина злочину свідчить про те, що це спланований терористичний акт", - додав пан Шевченко.

Як повідомив заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, вибух розслідуватиме Головна військова прокуратура.

"Кримінальне провадження за фактом вчинення сьогоднішнього теракту відносно офіцера Міноборони передано для розслідування до Головної військової прокуратури", - написав він у Facebook.

Двоє постраждалих

У поліції столиці повідомили, що внаслідок вибуху також постраждала киянка 1990 року народження.

За допомогою до лікарів звернувся й чоловік 1946 року народження із осколковим пораненням підборіддя, який був поруч з машиною. Обом потерпілим надали допомогу без подальшої госпіталізації, додали в поліції.

Вибух стався 27 червня близько 8:15 в Солом’янському районі на перехресті вулиць Солом’янська та Олексіївська. Це був автомобіль "Мерседес".

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