СБУ поширила рекомендації щодо захисту комп’ютерів від кібератаки вірусу-вимагача

Про це повідомляє прес-центр СБУ.Атака, основною метою якої було розповсюдження шифрувальника файлів, використовувала мережеву вразливість MS17-010, внаслідок експлуатації якої на інфіковану машину встановлювався набір скриптів, що використовували зловмисники для запуску згаданого шифрувальника файлів.Вірус атакує комп’ютери під управлінням ОС Microsoft Windows шляхом шифрування файлів користувача, після чого виводить повідомлення про перетворення файлів з пропозицією здійснити оплату ключа дешифрування у біткоїнах в еквіваленті суми $300 для розблокування даних. На сьогодні зашифровані дані, на жаль, розшифруванню не підлягають.Якщо комп’ютер включений і працює нормально, але ви підозрюєте, що він може бути заражений, ні в якому разі не перезавантажуйте його (якщо ПК вже постраждав – також не перезавантажуйте його) – вірус спрацьовує при перезавантаженні і зашифровує всі файли, які містяться на комп’ютері.Збережіть всі файли, які найбільш цінні, на окремий не підключений до комп’ютера носій, а в ідеалі – резервну копію разом з операційною системою.Для ідентифікації шифрувальника файлів необхідно завершити всі локальні задачі та перевірити наявність наступного файлу : C:\Windows\perfc.datЗалежно від версії ОС Windows встановити патч з ресурсу: https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/security/ms17-010.aspx, а саме:- для Windows XP - http://download.windowsupdate.com/d/csa/csa/secu/2017/02/windowsxp-kb4012598-x86-custom-rus_84397f9eeea668b975c0c2cf9aaf0e2312f50077.exe- для Windows Vista 32 bit - http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598-x86_13e9b3d77ba5599764c296075a796c16a85c745c.msu-для Windows Vista 64 bit - http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598-x64_6a186ba2b2b98b2144b50f88baf33a5fa53b5d76.msu- для Windows 7 32 bit - http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.1-kb4012212-x86_6bb04d3971bb58ae4bac44219e7169812914df3f.msu- для Windows 7 64 bit - http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3.msu- для Windows 8 32 bit - http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/05/windows8-rt-kb4012598-x86_a0f1c953a24dd042acc540c59b339f55fb18f594.msu- для Windows 8 64 bit - http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/05/windows8-rt-kb4012598-x64_f05841d2e94197c2dca4457f1b895e8f632b7f8e.msu- для Windows 10 32 bit - http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4012606-x86_8c19e23de2ff92919d3fac069619e4a8e8d3492e.msu- для Windows 10 64 bit - http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4012606-x64_e805b81ee08c3bb0a8ab2c5ce6be5b35127f8773.msuЗнайти посилання на завантаження відповідних патчів для інших (менш розповсюджених та серверних версій) OC Windows можна за адресою:https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/security/ms17-010.aspx5. Переконатися, що на всіх комп’ютерних системах встановлене антивірусне програмне забезпечення функціонує належним чином та використовує актуальні бази вірусних сигнатур. За необхідністю встановити та оновити антивірусне програмне забезпечення.6. Для зменшення ризику зараження, слід уважно відноситися до всієї електронної кореспонденції, не завантажувати та не відкривати додатки у листах, які надіслані з невідомих адрес. У випадку отримання листа з відомої адреси, який викликає підозру щодо його вмісту — зв’язатися із відправником та підтвердити факт відправки листа.7. Зробити резервні копії усіх критично важливих даних.Довести до працівників структурних підрозділів зазначену інформацію та рекомендації, не допускати працівників до роботи із комп’ютерами, на яких не встановлено вказані патчі, незалежно від факту підключення до локальної чи глобальної мереж.Існує можливість спробувати відновити доступ до заблокованого зазначеним вірусом комп’ютера з ОС Windows.Оскільки зазначене ШПЗ вносить зміни до МBR запису із-за чого замість завантаження операційної системи користувачу показується вікно з текстом про шифрування файлів.Ця проблема вирішується відновленням MBR запису. Для цього існують спеціальні утиліти. Можна використати для цього утиліту «Boot-Repair».Інструкція https://help.ubuntu.com/community/Boot-RepairПотрібно завантажити ISO образ «Boot-repair»https://sourceforge.net/p/boot-repair-cd/home/Home/Потім за допомогою однієї з вказаних в інструкції утиліт створюємо Live-USB (ми використовували Universal USB Installer).Завантажитись зі створеної Live-USB та далі слідувати інструкції з відновлення MBR запису.Після цього Windows завантажується нормально. Але більшість файлів з розширеннями doc, dox, pdf, і т.д. будуть зашифровані. Для їх розшифрування потрібно чекати поки буде розроблено дешифратор, радимо завантажити потрібні зашифровані файли на USB-носій або диск для подальшого їх розшифрування та перевстановити операційну систему.Додатково до зазначених рекомендацій можна скористатися рекомендаціями антивірусних компаній.https://eset.ua/ua/news/view/507/-Eset-Guidelinesa). Завантажте утиліту Eset LogCollector: http://eset.ua/ua/download/b). Запустіть і переконайтеся в тому, що були встановлені усі галочки у вікні "Артефакти для збору".c). У вкладці "Режим збору журналів Eset" встановіть: Вихідний двоїчний код з диску.d). Натиснить на кнопку: Зібрати.e). Надішліть архів з журналами.Якщо постраждалий ПК включений та ще не виключався, перейдіть до виконання п. 3 для збору інформації, яка допоможе написати декодер, п. 4 для лікування системи.Із вже ураженого ПК (який не завантажується) потрібно зібрати MBR для подальшого аналізу.Зібрати його можливо за наступною інструкцією:a). Завантажуйте з ESET SysRescue Live CD або USB (створення в описано в п.3)b). Погодьтесь з ліцензією на користуванняc). Натисніть CTRL+ALT+T (відкриється термінал)d). Напишить команду "parted -l" без лапок, параметр цього маленька буква "L" і натиснітьe). Перегляньте список дисків та ідентифікуйте уражений ПК (повинен бути один з /dev/sda)f). Напишіть команду "dd if=/dev/sda of=/home/eset/petya.img bs=4096 count=256" без лапок, замість "/dev/sda" використовуйте диск, який визначили у попередньому кроці і натисніть (Файл /home/eset/petya.img буде створений)g). Підключіть флешку і скопіюйте файл /home/eset/petya.imgh). Комп’ютер можна вимкнути.ІІ. http://zillya.ua/ru/epidemiya-zarazhenii-svyazana-s-deistviem-wannacryВідключення застарілого протоколу SMB1. Інструкція з відключення SMB1 в TechBlog компанії Microsoft: https://blogs.technet.microsoft.com/filecab/2016/09/16/stop-using-smb1/Установлення оновлень безпеки операційної системи Windows з Microsoft Security Bulletin MS17-010: https://support.microsoft.com/en-us/help/4013389/titleЯкщо є можливість відмовитися від використання в локальній мережі протоколу NetBios (не використовувати для організації роботи мережеві папки і мережеві диски), в Брандмауері локальних ПК і мережевого обладнання заблокувати TCP/IP порти 135, 139 та 445Блокування можливості відкриття JS файлів, отриманих електронною поштою