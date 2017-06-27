У РНБО відбулася нарада у зв’язку з загостренням терористичних загроз

Про це повідомила прес-служба РНБО.За його словами, в останні місяці відбувається системна ескалація підривних заходів, «які реалізує РФ проти України у межах гібридної агресії».«Сьогодні внаслідок терористичного акту в Києві було вбито одного з найкращих українських воєнних розвідників Максима Шаповала, який брав активну участь у захисті Української держави від російської навали», - сказав Турчинов, додавши, що цей терористичний акт було здійснено за таким саме сценарієм, як і вбивство українського контррозвідника полковника Олександра Хараберюша у березні цього року. «Є всі підстави вважати, що ці вбивства сплановані та організовані за безпосередньої участі російських спецслужб», - зазначив Секретар РНБО України.Турчинов повідомив, що розслідує цей злочин Головна військова прокуратура. «Водночас, цей терористичний акт спрямований на залякування та дестабілізацію ситуації в державі», - сказав Секретар РНБО України після закінчення оперативної наради. «Не випадково теракт співпав у часі з масштабною кібератакою, яка має також російський слід», - додав він.За результатами наради, враховуючи високий рівень терористичної загрози, ухвалено низку заходів щодо посилення контртерористичного та контррозвідувального режиму у Києві та в інших регіонах України. «Звертаюся до громадян з проханням посилити пильність та з розумінням поставитися до вжитих у межах українського законодавства безпекових заходів», - сказав Секретар РНБО України, наголосивши, що злочинні дії ворога отримають гідну відповідь.