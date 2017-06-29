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- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Ситуація на фронті: «хлібне перемир’я» під залпи російських гаубиць

Війна з Росією (АТО) 108 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 29.06.2017 12:43 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: «хлібне перемир’я» під залпи російських гаубиць
Ситуація на фронті: «хлібне перемир’я» під залпи російських гаубиць
Оперативна обстановка в районі проведення АТО знову ускладнилась.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Російсько-терористичні бандформування продовжують грубо порушувати домовленості щодо дотримання перемир’я. Впродовж минулої доби бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Під час здійснення половини з цих збройних провокацій противник застосовував міномети різних калібрів, один раз - ствольну артилерію. Незмінною залишається тенденція щодо активізації незаконних збройних формувань за темної пори доби. Окрім того, окупанти вчора вчергове обстріляли житловий квартал одного з прифронтових населених пунктів.

Приморський напрямок. Дев’ять разів окупанти порушували перемир’я на цій ділянці лінії зіткнення. Впродовж доби бойовики, використовуючи міномети та піхотне озброєння, обстрілювали наші позиції в районі Лебединського, Водяного, Павлополя, Гнутового, Красногорівки та Мар’їнки. З гранатометів різних модифікацій противник бив по опорних пунктах сил АТО поблизу Тарамчука й Талаківки. Більшість з цих обстрілів відбулась вже після заходу сонця.

Нагадаємо, що саме на цьому ж напрямку загарбники вчора вдень з міномету калібру 120 мм обстріляли житловий квартал Красногорівки. На щастя, в результаті цього обстрілу ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Донецький напрямок. Тут проросійські банди знову активізувались в районі Авдіївки, де декілька разів вчора обстрілювали наші оборонні укріплення зі 120-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. А близько 21.00 години бандити випустили по українських воїнах близько півдесятка снарядів з артилерійських систем калібру 122 мм. Не стихають ворожі засоби ураження й північно-східніше Авдіївки - неподалік Кам’янки та Новоселівки Другої. Там найманці також вчора неодноразово відкривали вогонь з мінометів різного калібру, різноманітних зразків піхотного озброєння, а також протитанкового ракетного комплексу та зенітної установки. Під обстріли з мінометів вчора ввечері потрапили також наші опорні пункти в районі Луганського та Верхньоторецього. Всього на цій частині фронту минулої доби було нараховано 11 ворожих збройних провокацій.

Луганський напрямок. Саме там вчора проросійські озброєні банди застосовували зброю проти підрозділів сил АТО найбільш активно. Впродовж доби було зафіксовано 15 фактів порушення противником перемир’я. Знову відмічається відносне загострення в районі Бахмутської траси, де окупанти ввечері впродовж декількох годин щільним вогнем зі 120-мм й 82-мм мінометів, а також з меншого потужного озброєння, накривали наші позиції поблизу Кримського. Також з мінометів бандити били неподалік Трьохізбенки та Щастя. Окрім того, впродовж доби порушення бойовиками умов незастосування зброї були зафіксовані в районі н.п. Старий Айдар, Новотошківське, Шарів Кут та Валуйське.

В результаті ворожих обстрілів один український воїн вчора, на жаль, загинув. Ще троє бійців сил АТО зазнали поранень та бойових травмувань.


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