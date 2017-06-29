Кібервійна. Урядові сервери знову атакують кібервійська
Про це пише на своїй сторінці Facebook менеджер по інформації і IT ради підприємців при Іван Бердецький.
"Хакерська атака номер два. Знову все вирублено", - йдеться в повідомленні.
Як додає Бердецький в коментарях, Кабмін був в процесі відновлення, але доступ до мережі вже був відкритий зранку.
"Зараз знову обрубили. Знову загроза", - заявляє він.
Наразі сайт Кабінету міністрів України не працює.
Як повідомляялося раніше, 27 червня комп’ютерні системи українських банків та компаній було
За попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya.A", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавньо пройшовся світом.
Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп’ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.