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29 червня 2017, четвер

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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Кібервійна. Урядові сервери знову атакують кібервійська

Війна з Росією (АТО) 37 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 29.06.2017 17:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Урядові сервери знову атакують кібервійська
Кібервійна. Урядові сервери знову атакують кібервійська
В Кабінеті міністрів заявляють про другу хакерську атаку.

Про це пише на своїй сторінці Facebook менеджер по інформації і IT ради підприємців при Іван Бердецький.

"Хакерська атака номер два. Знову все вирублено", - йдеться в повідомленні.


Як додає Бердецький в коментарях, Кабмін був в процесі відновлення, але доступ до мережі вже був відкритий зранку.

"Зараз знову обрубили. Знову загроза", - заявляє він.

Наразі сайт Кабінету міністрів України не працює.

Як повідомляялося раніше, 27 червня комп’ютерні системи українських банків та компаній було атаковано масовим інтернет-вірусом.

За попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya.A", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавньо пройшовся світом.

Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп’ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

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