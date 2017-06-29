Новозбудований катер для Військово-Морських Сил типу «Гюрза-М» спущено на воду

Про це повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України.За флотською традицією, об нове судно, яке спускають на воду, повинні розбити пляшку із шампанським, і це обов’язково має зробити жінка, яка потім і стає хрещеною матір’ю корабля. Хрещеною матір’ю «Гюрзи-М» стала народна артистка України, переможниця «Євробачення-2004» співачка Руслана.Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Ігор Воронченко під час урочистого спуску на воду катеру зазначив, що поповнення катерного складу флоту зміцнить обороноздатність нашої держави та посилить захист країни з морського напрямку.Катер «Гюрза-М» повністю броньований, має на озброєнні гармату, кулемет та ракетні комплекси. Також, він призначений для несення бойової вахти в прибережній морській смузі, патрулювання, охорони водних рубежів, боротьби з малорозмірними суднами противника, захисту берегових стаціонарних і плавучих об’єктів та споруд, сприяння десантним і прикордонним групам, забезпечення безпеки мореплавання.