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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Новозбудований катер для Військово-Морських Сил типу «Гюрза-М» спущено на воду

Захист держави 177 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 29.06.2017 20:04 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Новозбудований катер для Військово-Морських Сил типу «Гюрза-М» спущено на воду
Новозбудований катер для Військово-Морських Сил типу «Гюрза-М» спущено на воду
Сьогодні на київському заводі «Кузня на Рибальському» був спущений на воду малий артилерійський броньований катер типу «Гюрза-М».

Про це повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України.

За флотською традицією, об нове судно, яке спускають на воду, повинні розбити пляшку із шампанським, і це обов’язково має зробити жінка, яка потім і стає хрещеною матір’ю корабля. Хрещеною матір’ю «Гюрзи-М» стала народна артистка України, переможниця «Євробачення-2004» співачка Руслана.

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Ігор Воронченко під час урочистого спуску на воду катеру зазначив, що поповнення катерного складу флоту зміцнить обороноздатність нашої держави та посилить захист країни з морського напрямку.

Катер «Гюрза-М» повністю броньований, має на озброєнні гармату, кулемет та ракетні комплекси. Також, він призначений для несення бойової вахти в прибережній морській смузі, патрулювання, охорони водних рубежів, боротьби з малорозмірними суднами противника, захисту берегових стаціонарних і плавучих об’єктів та споруд, сприяння десантним і прикордонним групам, забезпечення безпеки мореплавання.

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