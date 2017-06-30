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ООН встановила: у хіматаці в Сирії використали зарин

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Опубліковано - 30.06.2017 11:23 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ООН встановила: у хіматаці в Сирії використали зарин
ООН встановила: у хіматаці в Сирії використали зарин
Місія ООН щодо розслідування застосування хімічної зброї встановила, що в атаці на Хан-Шейхун у квітні використовувався заборонений нервово-паралітичний зарин.

Внаслідок хімічної атаки загинуло майже 90 людей, ще десятки отримали поранення.

Тепер комісія ООН спробує встановити, чи відповідальна за ці дії сирійська влада на чолі з президентом Башаром Асадом.

Атака на містечко в провінції Ідліб була наймасштабнішою за кількістю жертв у Сирії за останні три роки.

Місія Організації з заборони хімічної зброї, що в Гаазі, після опитування свідків та дослідження зразків зробила висновок, що "багато людей, з яких дехто помер, потрапили під дію зарину або подібної до зарину речовини".

"У висновку місії з виявлення фактів вказано, що така заява може означати використання зарину як хімічної зброї", - йдеться у повідомленні.

Хто винен?

Між членами Організації з заборони хімічної зброї розповсюдили новий звіт, однак його ще не оприлюднили.

Тепер спільне розслідування ОЗХЗ та ООН має виявити, хто несе відповідальність за смертоносну атаку у провінції Ідліб.

У відповідь на атаку США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по аеродрому Шейрат. У Вашингтоні стверджують, що саме звідси вилетіли літаки сирійських військово-повітряних сил, які здійснили хімічну атаку.

Президент США Дональд Трамп назвав ракетний удар відплатою за хімічну атаку.

Росія назвала крок США, "порушенням міжнародного права" і "агресією проти суверенної держави".
Офіційний Дамаск заперечує свою причетність до хімічної атаки. Президент Сирії Башар Асад раніше назвав атаку на Хан-Шейхун "сфабрикованою".

Що сталося в Ідлібі?

4 квітня місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії зазнало ‎бомбардування.

Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили ‎літаки сирійської армії або російської авіації.‎

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.‎ За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі і не рухався.‎

За даними місцевих медиків, розпилення високотоксичного газу у контрольованому сирійською опозицією населеному пункті Хан-Шейхун призвело до загибелі 89 людей, серед яких 33 дітей і 18 жінок.

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