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Ситуація на фронті: чергове перемир’я - порожній звук

Війна з Росією (АТО) 113 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 30.06.2017 11:54 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: чергове перемир’я - порожній звук
Ситуація на фронті: чергове перемир’я - порожній звук
Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 22 рази обстрілювали підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії зіткнення.

Враховуючи тривалість та щільність окремих обстрілів, можна констатувати загострення ситуації на деяких ділянках лінії фронту. Неодноразово бойовики застосовували вчора й важку артилерію та інші засоби ураження, які заборонені Мінськими угодами. Особливо гаряче було на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Донецький напрямок. Обстріли з боку проросійських бандформувань тут вчора майже не припинялись. Було нараховано 12 таких фактів. Надзвичайно складною ситуація була саме на ділянці лінії зіткнення "Авдіївка - Кам’янка", де бойовики активно обстрілювали наші позиції не лише з піхотного озброєння, але й щільно накривали їх з мінометів, 122-мм артилерійських систем і танків. Деякі ворожі обстріли тривали по декілька годин і характеризувались надзвичайно високою інтенсивністю.
Окрім того, на цьому ж напрямку пізно ввечері під обстріл противника потрапили опорні пункти сил АТО поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Там окупанти застосовували 120-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення вдень було спокійно - найманці порушували перемир’я лише за темної пори доби. Так, вчора під вогнем противника опинились наші оборонні укріплення в районі Водяного, Гнутового, Талаківки та Павлополя. Там окупанти озброєння калібром понад 100 мм не застосовували і відкривали по українських воїнах вогонь здебільшого з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Луганський напрямок. Зранку та вдень на цій частині фронту порушень зафіксовано не було. Однак противник не зміг до кінця дотриматись умов припинення вогню і вже пізно ввечері випустив по декілька мін з мінометів калібру 82 мм по позиціях сил АТО в районі Щастя та Попасної. Окрім того, поблизу Попасної ворог бив з зенітної установки та стрілецької зброї.

На жаль, не минулось вчора без втрат. В результаті щільних обстрілів один український воїн загинув. Четверо бійців сил АТО зазнали поранень. Ще двоє військовослужбовців в ході бойових дій отримали бойові травмування.

Під час окремих бойових епізодів, щоб подавити вогневі засоби противника й зберегти свої життя та здоров’я, українські військовослужбовців були вчора змушені декілька разів відкривати вогонь на ураження. При цьому, наші підрозділи використовували виключно озброєння, яке не суперечить вимогам Мінських угод.


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