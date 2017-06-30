Ситуація на фронті: чергове перемир’я - порожній звук

Враховуючи тривалість та щільність окремих обстрілів, можна констатувати загострення ситуації на деяких ділянках лінії фронту. Неодноразово бойовики застосовували вчора й важку артилерію та інші засоби ураження, які заборонені Мінськими угодами. Особливо гаряче було на Донецькому напрямку.Про це повідомляє прес-центр АТО.Донецький напрямок. Обстріли з боку проросійських бандформувань тут вчора майже не припинялись. Було нараховано 12 таких фактів. Надзвичайно складною ситуація була саме на ділянці лінії зіткнення "Авдіївка - Кам’янка", де бойовики активно обстрілювали наші позиції не лише з піхотного озброєння, але й щільно накривали їх з мінометів, 122-мм артилерійських систем і танків. Деякі ворожі обстріли тривали по декілька годин і характеризувались надзвичайно високою інтенсивністю.Окрім того, на цьому ж напрямку пізно ввечері під обстріл противника потрапили опорні пункти сил АТО поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Там окупанти застосовували 120-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю.Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення вдень було спокійно - найманці порушували перемир’я лише за темної пори доби. Так, вчора під вогнем противника опинились наші оборонні укріплення в районі Водяного, Гнутового, Талаківки та Павлополя. Там окупанти озброєння калібром понад 100 мм не застосовували і відкривали по українських воїнах вогонь здебільшого з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.Луганський напрямок. Зранку та вдень на цій частині фронту порушень зафіксовано не було. Однак противник не зміг до кінця дотриматись умов припинення вогню і вже пізно ввечері випустив по декілька мін з мінометів калібру 82 мм по позиціях сил АТО в районі Щастя та Попасної. Окрім того, поблизу Попасної ворог бив з зенітної установки та стрілецької зброї.На жаль, не минулось вчора без втрат. В результаті щільних обстрілів один український воїн загинув. Четверо бійців сил АТО зазнали поранень. Ще двоє військовослужбовців в ході бойових дій отримали бойові травмування.Під час окремих бойових епізодів, щоб подавити вогневі засоби противника й зберегти свої життя та здоров’я, українські військовослужбовців були вчора змушені декілька разів відкривати вогонь на ураження. При цьому, наші підрозділи використовували виключно озброєння, яке не суперечить вимогам Мінських угод.