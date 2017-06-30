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- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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Кібервійна. СБУ припинила розповсюдження вірусних програм з боку спецслужб РФ

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Опубліковано - 30.06.2017 14:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. СБУ припинила розповсюдження вірусних програм з боку спецслужб РФ
Кібервійна. СБУ припинила розповсюдження вірусних програм з боку спецслужб РФ
У період з 25 травня до 6 червня СБУ, у чіткій взаємодії з іноземними партнерами, припинила використання української мережевої інфраструктури для цілеспрямованого розповсюдження з боку спецслужб Росії шкідливого програмного забезпечення з метою ураження інформаційних мереж об’єктів критичної інфраструктури нашої держави та інших країн світу.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

За результатами скоординованих процесуальних заходів, спільно з іноземними партнерами припинено розгалужену міжнародну мережеву інфраструктуру, побудовану спецслужбами Росії.

За допомогою цієї інфраструктури приховано, з використанням серверного обладнання, у т.ч. українського хостингу, здійснювались цільові кібернетичні атаки (так звані АРТ-атаки - Advanced Persistent Threat) та зараження спеціальними видами шкідливих комп’ютерних програм об’єктів критичної інфраструктури України та інших держав.

Під час обшуків правоохоронці вилучили серверне обладнання, яке було задіяне у системі кібератак з боку спецслужб Російської Федерації.

Тривають слідчо-оперативні дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та інформація, що циркулювала у кіберінфраструктурі.

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