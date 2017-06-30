Кібервійна. СБУ припинила розповсюдження вірусних програм з боку спецслужб РФ

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Чи знаєте Ви, що: Чи знаєте Ви, що:

- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.







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