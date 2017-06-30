Росія заявляє про припинення сплати внесків до Ради Європи

Як повідомляє прес-служба російського Міністерства закордонних справ, ухвалене рішення призупинити сплату внесків до Ради Європи за 2017 рік до «безумовного відновлення в повному обсязі повноважень російської делегації в ПАРЄ».«У спробі «покарати» делегацію Федеральних Зборів Російської Федерації за вільне волевиявлення жителів Кримського півострова на користь входження Республіки Крим до складу Росії члени ПАРЄ в 2014-2015 роках настільки обмежили повноваження російської парламентської делегації, що унеможливили її участь в роботі Асамблеї. З того часу ситуація в ПАРЄ лише деградує…», – йдеться у заяві відомства.На початку червня голова російської Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявляв, що Росія не буде виплачувати третину щорічного внеску в бюджет Ради Європи, це близько 11 мільйонів євро.У 2014 році Росію позбавили права голосу в ПАРЄ через анексію Криму і підтримку сепаратистів на сході України. За російськими парламентаріями збереглося лише право бути присутніми і виступати на засіданнях асамблеї, а також працювати в комітетах.Після цього Москва на знак протесту відмовилася від участі в сесіях Парламентської асамблеї Ради Європи. Росія разом із Францією, Великою Британією, Німеччиною, Італією і Туреччиною є одним з основних платників Ради Європи, її внесок становить близько 30 мільйонів євро.