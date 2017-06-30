Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

30 червня 2017, п`ятниця

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Росія заявляє про припинення сплати внесків до Ради Європи

Імперія «Совок» 61 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 30.06.2017 20:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росія заявляє про припинення сплати внесків до Ради Європи
Росія заявляє про припинення сплати внесків до Ради Європи
Росія заявляє про припинення сплати внесків до Ради Європи.

Як повідомляє прес-служба російського Міністерства закордонних справ, ухвалене рішення призупинити сплату внесків до Ради Європи за 2017 рік до «безумовного відновлення в повному обсязі повноважень російської делегації в ПАРЄ».

«У спробі «покарати» делегацію Федеральних Зборів Російської Федерації за вільне волевиявлення жителів Кримського півострова на користь входження Республіки Крим до складу Росії члени ПАРЄ в 2014-2015 роках настільки обмежили повноваження російської парламентської делегації, що унеможливили її участь в роботі Асамблеї. З того часу ситуація в ПАРЄ лише деградує…», – йдеться у заяві відомства.

На початку червня голова російської Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявляв, що Росія не буде виплачувати третину щорічного внеску в бюджет Ради Європи, це близько 11 мільйонів євро.

У 2014 році Росію позбавили права голосу в ПАРЄ через анексію Криму і підтримку сепаратистів на сході України. За російськими парламентаріями збереглося лише право бути присутніми і виступати на засіданнях асамблеї, а також працювати в комітетах.

Після цього Москва на знак протесту відмовилася від участі в сесіях Парламентської асамблеї Ради Європи. Росія разом із Францією, Великою Британією, Німеччиною, Італією і Туреччиною є одним з основних платників Ради Європи, її внесок становить близько 30 мільйонів євро.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Імперія «Совок»»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

...пaтpіoтизм вeликoгo нapoдa має бути віpoю у вeликy і світову міcію цього нapoдa, інакше це бyдe нaціoнaлізм пpoвінційний, зaмкнений і позбавлений світових перспектив.”
Микола Бердяєв

 
Відпочинок на схилах Дніпра
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.