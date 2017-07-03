Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

5 липня 2017, середа

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- в містечку Глухів (Сумська область) 12 травня 1870 року, поширилися звістка, що їх знаменитому земляку Артемію Яковичу Терещенко, відомому цукрозаводчику та меценату височайшим указом надано потомственне дворянство. Сини згодом гідно продовжували його справу. А от численні онуки, вже стали прикладати свої здібності в інших іпостасях. Михайло Іванович Терещенко був міністром фінансів та закордонних справ в уряді О.Керенського; Федір Федорович Терещенко був талановитим авіаконструктором, вельми високо цінувався Жуковським, й літаки його конструкцій були прийняті на озброєння російською армією в І Світовій війні...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуація на фронті: триває активна позиційна війна

Війна з Росією (АТО) 326 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 3.07.2017 10:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: триває активна позиційна війна
Ситуація на фронті: триває активна позиційна війна
Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається без змін. Російсько-терористичні бандформування не припиняють порушувати домовленості про припинення вогню.

Однак кількість випадків застосування противником артилерійського озброєння суттєво знизилась. Під кінець доби було нараховано 20 фактів ведення бойовиками вогню по опорних пунктах підрозділів ЗС України. Переважна частина цих обстрілів припала на темну пору доби.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Приморський напрямок. Перші ворожі постріли пролунали вчора близько 19.00 години. Втім, порушити хитке перемир’я на цьому напрямку окупанти вирішили гучно. Вони випустили майже два з половиною десятки снарядів зі 122-мм артилерійських систем по наших позиціях в районі Водяного. Згодом злочинці декілька разів обстрілювали зі стрілецької зброї українських воїнів в районі Лебединського. Поблизу Павлополя та Гнутового противник бив з гранатометів різних модифікацій. По наших опорних пунктах неподалік Новотроїцького найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Всього тут зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій.

Донецький напрямок. 7 разів вчора бойовики відкривали вогонь на цій частині фронту. Порушення противником режиму припинення вогню відбувалось на ділянці лінії бойового зіткнення, що простягається від південного передмістя Авдіївки до околиць тимчасово окупованої Горлівки. Зокрема, по оборонних укріпленнях сил АТО в районі Зайцевого ворог вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП. Також з різних систем піхотного озброєння окупанти обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону у передмісті Авдіївки, на підступах до Кам’янки та неподалік Верхньоторецького. Окрім того, поблизу Авдіївки незаконні збройні формування застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм.

Луганський напрямок. Тут впродовж минулої доби підконтрольні Росії банди 5 разів вдавались до збройних провокацій проти українських захисників. Зокрема, ще до світанку і пізно ввечері бойовики з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів відкривали вогонь по наших опорних пунктах в районі Станиці Луганської. З гранатометів противник обстрілював укріплення українських підрозділів поблизу Щастя та селища Жовте. А районі Бахмутської траси ще на світанку минулої доби окупанти застосовували 120-мм міномети, з яких били по оборонцях Кримського.

В результаті ворожих обстрілів двоє бійців сил АТО вчора, на жаль, зазнали поранень.


Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Найкращі закони народжуються зі звичаїв”
Жозеф Жубер

 
Реклама на порталі
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.