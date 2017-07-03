Ситуація на фронті: триває активна позиційна війна

Однак кількість випадків застосування противником артилерійського озброєння суттєво знизилась. Під кінець доби було нараховано 20 фактів ведення бойовиками вогню по опорних пунктах підрозділів ЗС України. Переважна частина цих обстрілів припала на темну пору доби.Про це повідомив прес-центр АТО.Приморський напрямок. Перші ворожі постріли пролунали вчора близько 19.00 години. Втім, порушити хитке перемир’я на цьому напрямку окупанти вирішили гучно. Вони випустили майже два з половиною десятки снарядів зі 122-мм артилерійських систем по наших позиціях в районі Водяного. Згодом злочинці декілька разів обстрілювали зі стрілецької зброї українських воїнів в районі Лебединського. Поблизу Павлополя та Гнутового противник бив з гранатометів різних модифікацій. По наших опорних пунктах неподалік Новотроїцького найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Всього тут зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій.Донецький напрямок. 7 разів вчора бойовики відкривали вогонь на цій частині фронту. Порушення противником режиму припинення вогню відбувалось на ділянці лінії бойового зіткнення, що простягається від південного передмістя Авдіївки до околиць тимчасово окупованої Горлівки. Зокрема, по оборонних укріпленнях сил АТО в районі Зайцевого ворог вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП. Також з різних систем піхотного озброєння окупанти обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону у передмісті Авдіївки, на підступах до Кам’янки та неподалік Верхньоторецького. Окрім того, поблизу Авдіївки незаконні збройні формування застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм.Луганський напрямок. Тут впродовж минулої доби підконтрольні Росії банди 5 разів вдавались до збройних провокацій проти українських захисників. Зокрема, ще до світанку і пізно ввечері бойовики з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів відкривали вогонь по наших опорних пунктах в районі Станиці Луганської. З гранатометів противник обстрілював укріплення українських підрозділів поблизу Щастя та селища Жовте. А районі Бахмутської траси ще на світанку минулої доби окупанти застосовували 120-мм міномети, з яких били по оборонцях Кримського.В результаті ворожих обстрілів двоє бійців сил АТО вчора, на жаль, зазнали поранень.