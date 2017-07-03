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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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Провідні ядерні держави модернізують свою зброю

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Опубліковано - 3.07.2017 15:12 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Провідні ядерні держави модернізують свою зброю
Провідні ядерні держави модернізують свою зброю
За даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI) за останній рік кількість ядерної зброї в світі зменшилася, однак провідні держави все активніше інвестують в його модернізацію.

Про це йдеться у своєму щорічному звіті, представленому в понеділок, 3 липня.

Зокрема, 93 відсотки світового ядерного арсеналу припадає на частку двох країн: Росія, яка має 7 тисяч ядерних боєголовок і США - 6,8 тисяч, з них на озброєнні знаходяться відповідно 1 950 і 1 800. Частину ділять сім держав: Франція, Велика Британія, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея.

Загалом, за даними співробітників інституту, у 2017 році в світі налічується 14 935 ядерних боєголовок (в 2016 році ця цифра становила 15 395).

Хоча останнім часом у міжнародних переговорах про заборону ядерної зброї було досягнуто прогресу, всі без винятку ядерні держави як і раніше здійснюють довгострокові програми модернізації своїх стратегічних сил, пояснює експерт SIPRI Шеннон Кайл.

"Це говорить про те, що жодна з цих країн в доступному для огляду майбутньому не готова відмовитися від свого ядерного арсеналу", - вважає фахівець.

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