Провідні ядерні держави модернізують свою зброю

Про це йдеться у своєму щорічному звіті, представленому в понеділок, 3 липня.Зокрема, 93 відсотки світового ядерного арсеналу припадає на частку двох країн: Росія, яка має 7 тисяч ядерних боєголовок і США - 6,8 тисяч, з них на озброєнні знаходяться відповідно 1 950 і 1 800. Частину ділять сім держав: Франція, Велика Британія, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея.Загалом, за даними співробітників інституту, у 2017 році в світі налічується 14 935 ядерних боєголовок (в 2016 році ця цифра становила 15 395).Хоча останнім часом у міжнародних переговорах про заборону ядерної зброї було досягнуто прогресу, всі без винятку ядерні держави як і раніше здійснюють довгострокові програми модернізації своїх стратегічних сил, пояснює експерт SIPRI Шеннон Кайл."Це говорить про те, що жодна з цих країн в доступному для огляду майбутньому не готова відмовитися від свого ядерного арсеналу", - вважає фахівець.