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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Трамп пропонує ЄС альтернативу, яка знищить енергетичну залежність

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Опубліковано - 4.07.2017 12:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Трамп пропонує ЄС альтернативу, яка знищить енергетичну залежність
Трамп пропонує ЄС альтернативу, яка знищить енергетичну залежність
Президент США Дональд Трамп під час візиту до Польщі 6 липня планує закликати стурбованих енергетичною залежністю від Росії східноєвропейських лідерів скористатися зростанням постачання природного газу зі Сполучених Штатів.

США нещодавно розпочали експорт газу до Польщі, і Трамп у цій країні розповість про бажання сприяти американським компаніям у якнайшвидшому постачанні газу до Центральної та Східної Європи, наголосив неназваний високопосадовець Білого дому.

Упродовж останніх років Москва скоротила постачання газу взимку через суперечності з сусідніми країнами, і це спонукало держави регіону шукати безпечніші джерела енергії.

Сполучені Штати можуть розпочати активний газовий експорт до Європи через успіх так званої «сланцевої революції», яка дозволила наростити постачання газу та зробити його дешевшим. Минулого тижня Трамп проголосив початок «золотої ери» виробництва енергії у США, що дозволить країні реалізувати політику «енергетичного домінування» через експорт до Європи та Азії.

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