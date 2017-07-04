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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Оборонпром готує САУ для поповнення у фронтові частини

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Опубліковано - 4.07.2017 16:21 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Оборонпром готує САУ для поповнення у фронтові частини
Оборонпром готує САУ для поповнення у фронтові частини
ДП “Шепетівський ремонтний завод”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, провів успішні приймально-здавальні випробування чергової партії самохідних артилерійських установок 2С3 “Акація” та 2С1 “Гвоздика” перед передачею до Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-служба державного підприємства.

Для перевірки роботи всіх систем, самохідні артилерійські установки, у присутності представників замовника, успішно здійснили серію пострілів та марш-кидок на спеціальному полігоні у Хмельницькій області.

2С3 “Акація”, яка пройшла на ДП “Шепетівський ремонтний завод” повний цикл відновлення всіх систем, оснащена 152-мм гаубицею, яка здатна вести вогонь на відстані біля 17-20 км, в тому числі – сучасними керованими снарядами типу “Квітник”. Бойова машина вагою у 27,5 т. може рухатись зі швидкістю до 60 км/год, завдяки чому досягається висока мобільність та гнучкість застосовування на полі бою.

У свою чергу, 2С1 “Гвоздика” оснащена меншою за калібром 122-мм гаубицею з дальністю ураження цілей біля 15 км. Більш легка “Гвоздика”, масою 15,7 т. також може рухатись зі швидкістю 60 км/год, при цьому машина має можливість форсувати водні перешкоди уплав.

ДП “Шепетівський ремонтний завод” є одним з провідних підприємств Концерну, яке працює над зміцненням артилерії Збройних Сил України. Саме на цьому заводі ремонтуються та модернізуються ракетні системи залпового вогню БМ-21 “Град” та 9П140 “Ураган”, самохідні артилерійські установки 2С1 “Гвоздика”, 2С3 “Акація”, 2С5 “Гіацинт-С”, 2С19 “Мста-С”, 2С7 “Піон”, машини управління вогнем артилерії, міномети, засоби управління військами, комплекси протитанкових керованих ракет, виготовлюється широкий асортимент запасних частин.

Завдяки успішному виконанню державного оборонного замовлення, у тому числі – роботі виїзних бригад, які відновлюють бойову техніку безпосередньо в зоні АТО, “Шепетівський ремонтний завод” збільшив обсяги виробництва майже в 4 рази, у порівнянні з 2013 роком.

“Лише за один 2016 рік, підприємство виробило для українських військових продукції та послуг на 169073,1 тис грн. Зараз підприємство продовжує збільшувати свій внесок у зміцнення обороноздатності України, працюючи не тільки над відновленням наявного озброєння, а й, разом з іншими підприємствами-учасниками “Укроборонпрому”, над створенням нових зразків сучасної та перспективної зброї”, – зазначив директор заводу Олег Турінський.

Результати роботи заводу були високо оцінені Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, який під час свого візиту на “Шепетівський ремонтний завод” у січні 2017 року, підкреслив успіх підприємства у реалізації програми імпортозаміщення. Силами заводу, інших підприємств-учасників Концерну та приватних українських виробників було замінено сотні найменувань комплектуючих. Серед них прицільні комплекси, системи наведення, електронне устаткування та вогневі системи для самохідних артустановок, систем реактивного залпового вогню та гаубиць.

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