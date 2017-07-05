Лише 18% росіян прагнуть хоч якихось змін

Про це свідчать дані опитування «Левада-центру».При цьому третина росіян (34%) вважають, що майбутній президент Росії повинен проводити суворішу, ніж зараз, внутрішню політику, понад 40 відсотків респондентів влаштовує нинішній курс і лише 12 відсотків вважають необхідною лібералізацію внутрішньої політики.19 відсотків опитаних виступили за посилення протистояння Заходові в зовнішній політиці, а понад половина висловилися за збереження нинішнього підходу. Зниження конфронтації підтримують 13 відсотків респондентів, зазначають соціологи.Вибори президента Росії пройдуть 18 березня 2018 року. Від прямої відповіді про свою персональну участь у виборах Путін ухиляється.З 2000 року Владімір Путін перебуває при владі вже третій президентський строк, в період з 2008 до 2012 року він був прем’єр-міністром Росії.