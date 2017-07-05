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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Більшість громадян України - за вступ у НАТО

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Опубліковано - 5.07.2017 15:43 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Більшість громадян України - за вступ у НАТО
Більшість громадян України - за вступ у НАТО
У середу, 5 липня, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва оприлюднив дані загальнонаціонального опитування, згідно з якими, 69% опитаних громадян підтримали би вступ України до Організації північноатлантичного договору (НАТО) в разі проведення референдуму.

Про це повідомила прес-служба Фонду.

"Так, якби волевиявлення з приводу приєднання до НАТО відбувалося в червні цього року, участь у ньому взяли би 66% населення. Найвищу гіпотетичну явку демонструють жителі заходу (81%), найнижчу – південного регіону (42%). На цьому референдумі більшість (69%) проголосувала б «за» вступ до НАТО при 26% тих, хто «проти», і 26% тих, хто ще не визначився. У квітні 2012 року (як і у попередні роки) результати голосування були б протилежними: 61% тих, хто взяв би участь у референдумі, проголосували би «проти» і лише 28% – «за»", - йдеться у поідомленні.

Однак соціологи зазначають, що результати уявного референдуму щодо членства України в НАТО були б різними у різних регіонах України: проголосували б «за» у західному («за» – 71%, проти – 11%, не визначилися – 17%) та центральному регіоні («за» – 52%, проти – 30%, не визначилися – 17%). Переважно «проти» проголосували б у південному («за» – 25%, проти – 43%, не визначилися – 33%) та східному регіоні («за» – 32%, «проти» – 53%, не визначилися – 15%).

При цьому зазначається, що для тих, хто готовий проголосувати за членство України в НАТО, головним аргументом є те, що Альянс «дасть гарантію безпеки Україні» – це є основним мотивом для 86% прихильників НАТО.

Згідно з результатами опитування, вагомими мотивами є те, що членство в Альянсі дасть змогу зміцнити та модернізувати українську армію (33%) та що Україна матиме більший авторитет на міжнародній арені (25%).

28% українців бояться того, що вступ до НАТО спровокує Росію на пряму військову агресію, а ще 27% переконані, що Україна в принципі має бути позаблоковою державою.

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