Більшість громадян України - за вступ у НАТО

Про це повідомила прес-служба Фонду."Так, якби волевиявлення з приводу приєднання до НАТО відбувалося в червні цього року, участь у ньому взяли би 66% населення. Найвищу гіпотетичну явку демонструють жителі заходу (81%), найнижчу – південного регіону (42%). На цьому референдумі більшість (69%) проголосувала б «за» вступ до НАТО при 26% тих, хто «проти», і 26% тих, хто ще не визначився. У квітні 2012 року (як і у попередні роки) результати голосування були б протилежними: 61% тих, хто взяв би участь у референдумі, проголосували би «проти» і лише 28% – «за»", - йдеться у поідомленні.Однак соціологи зазначають, що результати уявного референдуму щодо членства України в НАТО були б різними у різних регіонах України: проголосували б «за» у західному («за» – 71%, проти – 11%, не визначилися – 17%) та центральному регіоні («за» – 52%, проти – 30%, не визначилися – 17%). Переважно «проти» проголосували б у південному («за» – 25%, проти – 43%, не визначилися – 33%) та східному регіоні («за» – 32%, «проти» – 53%, не визначилися – 15%).При цьому зазначається, що для тих, хто готовий проголосувати за членство України в НАТО, головним аргументом є те, що Альянс «дасть гарантію безпеки Україні» – це є основним мотивом для 86% прихильників НАТО.Згідно з результатами опитування, вагомими мотивами є те, що членство в Альянсі дасть змогу зміцнити та модернізувати українську армію (33%) та що Україна матиме більший авторитет на міжнародній арені (25%).28% українців бояться того, що вступ до НАТО спровокує Росію на пряму військову агресію, а ще 27% переконані, що Україна в принципі має бути позаблоковою державою.