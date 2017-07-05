Меркель, Макрон та Путін обговорять ситуацію в Україні під час саміту G20

Лідери Німеччини, Франції та Росії проведуть тристоронні переговори щодо ситуації на сході України під час саміту країн Великої двадцятки. Про підготовку перемовин повідомив у середу, 5 липня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).У який саме день зустрінуться канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Владімір Путін, ще невідомо. Саміт G20 відбудеться 7-8 липня в Гамбурзі.Нагадаємо, що у Берліна немає підстав для оптимізму щодо ситуації на Донбасі, заявив наприкінці червня міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel). Під час візиту до Москви 28 червня він закликав Україну та проросійських сепаратистів на Донбасі продовжити так зване "хлібне перемир’я" та запевнив, що Німеччина готова допомогти з відбудовою регіону.У свою чергу, французький президент Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у червні заявив, що Париж налаштований продовжувати "мінський процес" за участі ОБСЄ. Попри так зване "хлібне перемир’я", на сході України і надалі гинуть люди.