Ситуація на фронті, попри зменшення кількості обстрілів, залишається напруженою

Про це повідомляє прес-центр АТО.Сьогодні окупанти 5 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях ЗС України. Зокрема, під час одного з таких обстрілів бойовики знову застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети. Режим "тиші" російські найманці сьогодні не порушували лише на Луганському напрямку.Приморський напрямок. На цій частині фронту проросійські бандформування утримувались від застосовували зброї аж до другої половини дня. Втім, по обіді противник не втримався й обстріляв наші опорні пункти в районі Широкиного та Лебединського з гранатометів.Донецький напрямок. Саме на цій ділянці лінії бойового зіткнення російсько-терористичні бандформування сьогодні знову застосували заборонену артилерію. Так, близько 11.00 години бойовики з околиць тимчасово окупованого Донецька накрили вогнем зі 120-мм мінометів позиції українських воїнів поблизу Пісків. Окрім того, на світанку та по обіді противник обстрілював бійців сил АТО, котрі тримають оборону у передмісті Авдіївки, з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Там же українських воїнів намагався поцілити ворожий снайпер.Ніхто з військовослужбовців ЗС України внаслідок ворожих обстрілів сьогодні не постраждав.Минулої доби російсько-терористичні бандформування продовжують порушувати домовленості щодо незастосування зброї. Втім, ситуація у районі проведення АТО, порівняно з попередньою добою, поліпшилася та поступово стабілізується. Про це свідчить не лише кількість здійснених вчора бойовиками збройних провокацій, але й характер зброї противника та щільність самих обстрілів. Минулої доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому артилерії чи іншого забороненого Мінськими угодами озброєння бандити не застосовували.Приморський напрямок. На цій ділянці фронту противник вчора відкривав вогонь по наших оборонних укріпленнях сім разів. Зокрема, ввечері незаконні збройні формування били по позиціях українських армійців в районі Павлополя, Лебединського, Гнутового та Широкиного зі стрілецької зброї. Поблизу Водяного - з великокаліберного кулемету. Окрім того, ще зранку та вдень ворог застосовував проти оборонців Гнутового та Лебединського автоматичні станкові гранатомети.Донецький напрямок. Нагадаємо, що вчора проросійські бандформування ще до світанку відкривали вогонь по позиціях сил АТО в районі Авдіївки, Опитного та Зайцевого з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, подекуди - з озброєння БМП. Фактично на цих же ділянках лінії бойового зіткнення ворожі збройні провокації відбулись вже після заходу сонця. Спершу окупанти відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських воїнах, котрі обороняють Авдіївку. Згодом, застосувавши БМП та стрілецьку зброю, найманці обстріляли один з наших опорних пунктів поблизу Зайцевого. Всього, на цьому напрямку впродовж минулої доби противник порушував режим припинення вогню 6 разів.Луганський напрямок. Найспокійніше вчора було саме на цьому відрізку лінії розмежування. Тут підрозділи російсько-терористичних військ порушували "тишу" лише двічі. Зокрема, ще вдень під ворожим вогнем з гранатометів та БМП опинились наші укріплення поблизу н.п. Кряківка. А пізно ввечері бойовики зі стрілецької зброї різних калібрів та підствольних гранатометів обстріляли один з українських підрозділів, що тримає оборону неподалік Станиці Луганської.Жоден український воїн внаслідок ворожих обстрілів минулої доби не постраждав.