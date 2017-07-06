Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

7 липня 2017, п`ятниця

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень - це «Щедрик», народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як Carol of the Bells або Ring Christmas Bells. На Youtube різні виконання «Щедрика» набирають мільйони переглядів...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

США готові сприяти збільшенню енергетичної незалежності Польщі

Світ навколо нас 159 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 6.07.2017 15:15 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Президент США Дональд Трамп заявляє, що Сполучені Штати Америки готові сприяти збільшенню енергетичної незалежності Польщі.

«Америка готова і хоче збільшити доступ до альтернативних джерел енергетики для того, щоб у Польщі і її сусідів ніколи не було необхідності бути заручниками єдиного постачальника енергії», – сказав Трамп.

Один з аспектів саміту «Ініціативи трьох морів» (12 країн, що розташовані між трьома морями: Балтійським, Чорним і Адріатичним) є стратегія на зменшення енергетичної залежності від російських газу і нафти, адже Москва часто використовує газ як політичну зброю, як було у випадку з Україною, коли двічі за останні 11 років зупинялись поставки газу, що відчувала Східна Європа, а країни регіону також подекуди скаржаться на зависокі й неринкові ціни на російський газ.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Світ навколо нас»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Ніколи не виживе той народ, котрий сприймає свою історію очима сусідів”
Фрідріх Ніцше

 
Реклама на порталі
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.