США готові сприяти збільшенню енергетичної незалежності Польщі

«Америка готова і хоче збільшити доступ до альтернативних джерел енергетики для того, щоб у Польщі і її сусідів ніколи не було необхідності бути заручниками єдиного постачальника енергії», – сказав Трамп.Один з аспектів саміту «Ініціативи трьох морів» (12 країн, що розташовані між трьома морями: Балтійським, Чорним і Адріатичним) є стратегія на зменшення енергетичноївід російських газу і нафти, адже Москва часто використовує газ як політичну зброю, як було у випадку з Україною, коли двічі за останні 11 років зупинялись поставки газу, що відчувала Східна Європа, а країни регіону також подекуди скаржаться на зависокі й неринкові ціни на російський газ.