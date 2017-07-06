США готові сприяти збільшенню енергетичної незалежності Польщі

- одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень - це «Щедрик», народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як Carol of the Bells або Ring Christmas Bells. На Youtube різні виконання «Щедрика» набирають мільйони переглядів...
Президент США Дональд Трамп заявляє, що Сполучені Штати Америки готові сприяти збільшенню енергетичної незалежності Польщі.
«Америка готова і хоче збільшити доступ до альтернативних джерел енергетики для того, щоб у Польщі і її сусідів ніколи не було необхідності бути заручниками єдиного постачальника енергії», – сказав Трамп.
Один з аспектів саміту «Ініціативи трьох морів» (12 країн, що розташовані між трьома морями: Балтійським, Чорним і Адріатичним) є стратегія на зменшення енергетичної залежності від російських газу і нафти, адже Москва часто використовує газ як політичну зброю, як було у випадку з Україною, коли двічі за останні 11 років зупинялись поставки газу, що відчувала Східна Європа, а країни регіону також подекуди скаржаться на зависокі й неринкові ціни на російський газ.
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