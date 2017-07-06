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- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Siemens підозрюють у порушенні санкцій

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Опубліковано - 6.07.2017 18:47 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Siemens підозрюють у порушенні санкцій
Siemens підозрюють у порушенні санкцій
Німецький концерн Siemens не має підстав вважати, що газові турбіни, які він продав російському Технопромекспорту, призначалися для анексованого Криму.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

Напередодні Reuters повідомив, що Росія доставила газові турбіни виробництва німецької Siemens в окупований Крим, на який поширюються санкції Євросоюзу, що забороняють постачання на півострів енергетичних технологій для європейських компаній. Представник Siemens у Мюнхені Вольфрам Трост заявив, що компанія не постачала турбіни до Криму і дотримується всіх обмежень експортного контролю.

"У нас немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані у новинах, були доставлені в Крим", - йдеться у заяві компанії.

Також у Siemens заперечують, що укладали контракт з ВАТ "Технопромекспорт" на поставку обладнання для будівництва електростанцій у Криму. Відзначається, що Siemens поважає рішення щодо санкцій і буде їх дотримуватися.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що турбіни німецької компанії Siemens можуть бути встановлені на електростанціях в анексованому Криму, попри чинні щодо півострова європейські та американські санкції.

Siemens заборонив використовувати електротурбіни в окупованому Криму. Проте Росія знайшла спосіб закупити турбіни для електростанцій Криму в обхід санкцій. У березні 2017 року Siemens виконав контракт з російським "Технопромекспортом" і поставив йому чотири газові турбіни в рамках договору

Росія будує дві електростанції загальною потужністю 940 мегават в окупованому Криму. Перша черга станцій повинна бути введена наприкінці 2017 року, друга - в 2018 році.

Санкції Євросоюзу, введені за анексію в 2014 році Росією Криму, забороняють європейським компаніям та приватним особам постачання на півострів технологій та обладнання для енергетичного сектора, а також дії, спрямовані на обхід цих правил.

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