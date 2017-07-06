Siemens підозрюють у порушенні санкцій

- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».
Напередодні Reuters повідомив, що Росія доставила газові турбіни виробництва німецької Siemens в окупований Крим, на який поширюються санкції Євросоюзу, що забороняють постачання на півострів енергетичних технологій для європейських компаній. Представник Siemens у Мюнхені Вольфрам Трост заявив, що компанія не постачала турбіни до Криму і дотримується всіх обмежень експортного контролю.
"У нас немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані у новинах, були доставлені в Крим", - йдеться у заяві компанії.
Також у Siemens заперечують, що укладали контракт з ВАТ "Технопромекспорт" на поставку обладнання для будівництва електростанцій у Криму. Відзначається, що Siemens поважає рішення щодо санкцій і буде їх дотримуватися.
Раніше агентство Reuters повідомляло, що турбіни німецької компанії Siemens можуть бути встановлені на електростанціях в анексованому Криму, попри чинні щодо півострова європейські та американські санкції.
Siemens заборонив використовувати електротурбіни в окупованому Криму. Проте Росія знайшла спосіб закупити турбіни для електростанцій Криму в обхід санкцій. У березні 2017 року Siemens виконав контракт з російським "Технопромекспортом" і поставив йому чотири газові турбіни в рамках договору
Росія будує дві електростанції загальною потужністю 940 мегават в окупованому Криму. Перша черга станцій повинна бути введена наприкінці 2017 року, друга - в 2018 році.
Санкції Євросоюзу, введені за анексію в 2014 році Росією Криму, забороняють європейським компаніям та приватним особам постачання на півострів технологій та обладнання для енергетичного сектора, а також дії, спрямовані на обхід цих правил.
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