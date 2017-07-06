Siemens підозрюють у порушенні санкцій

Про це йдеться в заяві накомпанії.Напередодні Reuters, що Росія доставила газові турбіни виробництва німецької Siemens в окупований Крим, на який поширюються санкції Євросоюзу, що забороняють постачання на півострів енергетичних технологій для європейських компаній. Представник Siemens у Мюнхені Вольфрам Трост заявив, що компанія не постачала турбіни до Криму і дотримується всіх обмежень експортного контролю."У нас немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані у новинах, були доставлені в Крим", - йдеться у заяві компанії.Також у Siemens заперечують, що укладали контракт з ВАТ "Технопромекспорт" на поставку обладнання для будівництва електростанцій у Криму. Відзначається, що Siemens поважає рішення щодо санкцій і буде їх дотримуватися.Раніше агентство Reuters, що турбіни німецької компанії Siemens можуть бути встановлені на електростанціях в анексованому Криму, попри чинні щодо півострова європейські та американські санкції.Siemensвикористовувати електротурбіни в окупованому Криму. Проте Росіязакупити турбіни для електростанцій Криму в обхід санкцій. У березні 2017 року Siemens виконав контракт з російським "Технопромекспортом" і поставив йому чотири газові турбіни в рамках договоруРосія будує дві електростанції загальною потужністю 940 мегават в окупованому Криму. Перша черга станцій повинна бути введена наприкінці 2017 року, друга - в 2018 році.Санкції Євросоюзу, введені за анексію в 2014 році Росією Криму, забороняють європейським компаніям та приватним особам постачання на півострів технологій та обладнання для енергетичного сектора, а також дії, спрямовані на обхід цих правил.