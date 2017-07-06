Ситуація на фронті: обстріли тривають

Про це повідомляє прес-центр АТО.Станом на 18 годину, кількість ворожих збройних провокацій вже сягнула середньостатистичної відмітки останніх двох діб. З початку доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Зокрема, одного разу окупанти били з мінометів. По шість разів противник порушував перемир’я на Донецькому та Приморському напрямках, й три рази загарбники застосовували зброю на Луганщині.Приморський напрямок. На цій частині фронту бойовики впродовж дня з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських захисників в районі Павлополя, Гнутового та Лебединського. А поблизу Широкиного бандити, окрім піхотного озброєння, застосовували 82-мм міномети.Донецький напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення незаконні збройні формування з північного передмістя тимчасово окупованого Донецька били по позиціях сил АТО неподалік Авдіївки, Опитного, Пісків та Невельського. Тут окупанти також застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, подекуди озброєння БМП.Луганський напрямок. На даному відрізку лінії фронту бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів відкривали вогонь по підрозділах Українського війська, котрі тримають оборону поблизу Старого Айдару, та двічі - в районі селища Жовте.Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗС України сьогодні отримав поранення.Минулої доби російсько-терористичні бандформування 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських армійців. При цьому бойовики двічі застосовували міномети. Проте, враховуючи відносне зниження кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, можна відзначити тенденцію щодо стабілізації обстановки у районі проведення АТО.Приморський напрямок. На цій ділянці лінії бойового зіткнення противник вчора три рази бив по опорних пунктах ЗС України. Зокрема, двічі в районі Широкиного та один раз поблизу Лебединського окупанти гатили в бік наших позицій з гранатометів.Донецький напрямок. На цьому відрізку лінії фронту загарбники минулої доби найбільш активно порушували режим припинення вогню. Заборонене Мінськими угодами озброєння, а саме міномети калібру 120 мм, бандформування застосовували один раз - у районі Пісків. Решта 7 збройних провокацій на цьому напрямку були вчинені окупантами у передмісті Авдіївки, де ворог методично впродовж дня та вночі бив по позиціях підрозділів сил АТО з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, один раз - із зенітної установки.Луганський напрямок. Найменше ворожих обстрілів минулої доби було зафіксовано на цьому напрямку. Зранку та вдень підконтрольні Росії незаконні збройні формування не застосовували зброї взагалі. А вже ввечері найманці спершу зі стрілецької зброї різних калібрів обстріляли один із наших опорних пунктів поблизу Станиці Луганської. Дещо згодом бандити випустили майже півдесятка 82-мм мін по оборонцях Кримського.Внаслідок бойових дій один український воїн вчора зазнав поранень, ще один боєць сил АТО отримав бойову травму. Обидва військовослужбовці були оперативно доставлені до лікувальної установи. Стан їхнього здоров’я задовільний.