Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

7 липня 2017, п`ятниця

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- в селі Лемеші (Чернігівська область) на початку XVIII століття народився хлопчик Олексій Розум. У вільний від випасу корів час, він співав у сільскому церковному хорі, де був помічений, відправлений до Петербургу й згодом став графом Розумовським й вінчаним чоловіком імператриці Елизавети (щоправда без права престолонаслідування). Брат графа Кирило у 18 років (!!!) очолив петербургську академію наук, а згодом ще й став гетьманом Лівобережної України...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуація на фронті: обстріли тривають

Війна з Росією (АТО) 111 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 6.07.2017 19:53 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: обстріли тривають
Ситуація на фронті: обстріли тривають
Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир’я, причому сьогодні інтенсивність вогню вони не знижують.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Станом на 18 годину, кількість ворожих збройних провокацій вже сягнула середньостатистичної відмітки останніх двох діб. З початку доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Зокрема, одного разу окупанти били з мінометів. По шість разів противник порушував перемир’я на Донецькому та Приморському напрямках, й три рази загарбники застосовували зброю на Луганщині.

Приморський напрямок. На цій частині фронту бойовики впродовж дня з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських захисників в районі Павлополя, Гнутового та Лебединського. А поблизу Широкиного бандити, окрім піхотного озброєння, застосовували 82-мм міномети.

Донецький напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення незаконні збройні формування з північного передмістя тимчасово окупованого Донецька били по позиціях сил АТО неподалік Авдіївки, Опитного, Пісків та Невельського. Тут окупанти також застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, подекуди озброєння БМП.

Луганський напрямок. На даному відрізку лінії фронту бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів відкривали вогонь по підрозділах Українського війська, котрі тримають оборону поблизу Старого Айдару, та двічі - в районі селища Жовте.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗС України сьогодні отримав поранення.

Минулої доби російсько-терористичні бандформування 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських армійців. При цьому бойовики двічі застосовували міномети. Проте, враховуючи відносне зниження кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, можна відзначити тенденцію щодо стабілізації обстановки у районі проведення АТО.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії бойового зіткнення противник вчора три рази бив по опорних пунктах ЗС України. Зокрема, двічі в районі Широкиного та один раз поблизу Лебединського окупанти гатили в бік наших позицій з гранатометів.

Донецький напрямок. На цьому відрізку лінії фронту загарбники минулої доби найбільш активно порушували режим припинення вогню. Заборонене Мінськими угодами озброєння, а саме міномети калібру 120 мм, бандформування застосовували один раз - у районі Пісків. Решта 7 збройних провокацій на цьому напрямку були вчинені окупантами у передмісті Авдіївки, де ворог методично впродовж дня та вночі бив по позиціях підрозділів сил АТО з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, один раз - із зенітної установки.

Луганський напрямок. Найменше ворожих обстрілів минулої доби було зафіксовано на цьому напрямку. Зранку та вдень підконтрольні Росії незаконні збройні формування не застосовували зброї взагалі. А вже ввечері найманці спершу зі стрілецької зброї різних калібрів обстріляли один із наших опорних пунктів поблизу Станиці Луганської. Дещо згодом бандити випустили майже півдесятка 82-мм мін по оборонцях Кримського.

Внаслідок бойових дій один український воїн вчора зазнав поранень, ще один боєць сил АТО отримав бойову травму. Обидва військовослужбовці були оперативно доставлені до лікувальної установи. Стан їхнього здоров’я задовільний.




Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Немає більш вірної ознаки поганого устрою міст, ніж велика кількість в них юристів і лікарів ”
Платон

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.