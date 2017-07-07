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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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У Генштабі ЗСУ назвали чисельність окупаційних військ на Донбасі

Війна з Росією (АТО) 177 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 7.07.2017 18:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Генштабі ЗСУ назвали чисельність окупаційних військ на Донбасі
У Генштабі ЗСУ назвали чисельність окупаційних військ на Донбасі
Чисельність військовослужбовців регулярних військ РФ, які перебувають на окупованих територіях України, на сьогодні перевищує 30 тисяч осіб.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України – головнокомандувач ЗСУ генерал армії Віктор Муженко на спільному засіданні Воєнно-наукової ради ЗСУ та Національної академії наук.

"За даними військової розвідки, на даний час це угруповання налічує більше 30 тисяч військовослужбовців, включаючи компоненту, яка розгорнута в Криму", - сказав Муженко.

Він також зазначив, що управління військовими угрупованнями на окупованих територіях Донбасу здійснюється командуванням РФ.

"На теперішній час на окупованих територіях Донецької у Луганської областей створені і розгорнуті 1 та 2 армійські корпуси чисельністю понад 30 тис. осіб, управління якими здійснюється новоствореною 8 загальновійськовою армією Південного військового округу Російської Федерації", - зазначив начальник Генштабу.

За його словами, досі залишається велика загроза розгортання РФ повномасштабних військових дій.

"Головна загроза - це мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей шляхом розгортання повноцінних військових угруповань", - наголосив він.

Як додав Муженко, на потреби цих військових угруповань Російська Федерація щомісяця постачає 5 тис. тонн пального та 500 тис. боєприпасів.

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