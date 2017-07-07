У Генштабі ЗСУ назвали чисельність окупаційних військ на Донбасі
Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України – головнокомандувач ЗСУ генерал армії Віктор Муженко на спільному засіданні Воєнно-наукової ради ЗСУ та Національної академії наук.
"За даними військової розвідки, на даний час це угруповання налічує більше 30 тисяч військовослужбовців, включаючи компоненту, яка розгорнута в Криму", - сказав Муженко.
Він також зазначив, що управління військовими угрупованнями на окупованих територіях Донбасу здійснюється командуванням РФ.
"На теперішній час на окупованих територіях Донецької у Луганської областей створені і розгорнуті 1 та 2 армійські корпуси чисельністю понад 30 тис. осіб, управління якими здійснюється новоствореною 8 загальновійськовою армією Південного військового округу Російської Федерації", - зазначив начальник Генштабу.
За його словами, досі залишається велика загроза розгортання РФ повномасштабних військових дій.
"Головна загроза - це мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей шляхом розгортання повноцінних військових угруповань", - наголосив він.
Як додав Муженко, на потреби цих військових угруповань Російська Федерація щомісяця постачає 5 тис. тонн пального та 500 тис. боєприпасів.