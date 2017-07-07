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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Росія перешкоджає припиненню бойових дій на Донбасі

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Опубліковано - 7.07.2017 18:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росія перешкоджає припиненню бойових дій на Донбасі
Росія перешкоджає припиненню бойових дій на Донбасі
Росія підриває зусилля з припинення бойових дій на сході України, відмовляється засуджувати залякування місії ОБСЄ, продовжує порушувати права опозиції в Криму.

Про це заявила тимчасово повірена в справах США в ОБСЄ Кейт Марі Бернс під час промови 6 липня перед Постійною радою ОБСЄ у Відні:

«Сполучені Штати з жалем зазначають, що зусилля з повного та тривалого припинення вогню знову провалилися. Так зване «хлібне» перемир’я, про яке домовились всі сторони конфлікту на 24 червня, провалилось, як і 39 попередніх домовленостей».

Бернс наголосила на важливості припинення вогню:

«Справжнє тривале припинення вогню… потрібне до того, як почнеться робота з політичних аспектів Мінських угод. Росія розпалює цей конфлікт, і ми та решта світу закликаємо Росію та сили, які вона озброює, яких вона тренує, та якими вона керує та поряд з ними бореться, зробити перші кроки з покращення умов безпеки на місцях і зупинити кризу».

Бернс також нагадала, що конфлікт продовжує забирати життя і навела дані про останні жертви, отримані від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, при цьому зазначила, що справжні цифри можуть бути набагато більшими.

Окремо було згадано випадки залякування спостерігачів ОБСЄ з боку бойовиків «ЛНР» та висловлено очікування того, що буде вжито заходів у цьому напрямку.

У кінці виступу Кейт Марі Бернс ще раз підтвердила, що США повністю підтримують незалежність і територіальну цілісність України, не визнають анексію Криму та виступають за продовження санкцій проти Росії.

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