Росія перешкоджає припиненню бойових дій на Донбасі

Про це заявила тимчасово повірена в справах США в ОБСЄ Кейт Марі Бернс під час6 липня перед Постійною радою ОБСЄ у Відні:«Сполучені Штати з жалем зазначають, що зусилля з повного та тривалого припинення вогню знову провалилися. Так зване «хлібне» перемир’я, про яке домовились всі сторони конфлікту на 24 червня, провалилось, як і 39 попередніх домовленостей».Бернс наголосила на важливості припинення вогню:«Справжнє тривале припинення вогню… потрібне до того, як почнеться робота з політичних аспектів Мінських угод. Росія розпалює цей конфлікт, і ми та решта світу закликаємо Росію та сили, які вона озброює, яких вона тренує, та якими вона керує та поряд з ними бореться, зробити перші кроки з покращення умов безпеки на місцях і зупинити кризу».Бернс також нагадала, що конфлікт продовжує забирати життя і навела дані про останні жертви, отримані від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, при цьому зазначила, що справжні цифри можуть бути набагато більшими.Окремо було згадано випадки залякування спостерігачів ОБСЄ з боку бойовиків «ЛНР» та висловлено очікування того, що буде вжито заходів у цьому напрямку.У кінці виступу Кейт Марі Бернс ще раз підтвердила, що США повністю підтримують незалежність і територіальну цілісність України, не визнають анексію Криму та виступають за продовження санкцій проти Росії.