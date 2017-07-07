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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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СБУ запобігла провокації російських спецслужб

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Опубліковано - 7.07.2017 20:00 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

СБУ запобігла провокації російських спецслужб
СБУ запобігла провокації російських спецслужб
Акцію провокативного характеру, замовлену спецслужбами РФ, заблоковала у Києві Служба безпеки України спільно із Нацполіцією.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Правоохоронці затримали 29 осіб, які за грошову винагороду в розмірі одна тисяча гривень кожному намагалися вчинити хуліганські дії біля будівлі консульства Республіки Польща.

За задумом затриманого організатора акції, представники столичних спортивних клубів під виглядом молодіжної організації повинні були прибути до будівлі консульства та провести показову акцію із розлиттям червоної фарби, а також повісити та підпалити на театралізованій шибениці опудало. Дії повинні були супроводжуватися націоналістичними вигуками, підпалом піротехніки та мали на меті розпалювання міжнаціональної ворожнечі, спрямованої на загострення українсько-польських взаємовідносин, підрив авторитету України на міжнародній арені.

Під час огляду автобуса та двох автомобілів, на яких прибули затримані, вилучено один травматичний та один газовий пістолети, холодну зброю, провокативні транспаранти та прапори, піротехніку (фаєри), макет шибениці.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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