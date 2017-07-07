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- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Трамп більше двох годин спілкувався з Путіним

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Опубліковано - 7.07.2017 22:58 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Трамп більше двох годин спілкувався з Путіним
Трамп більше двох годин спілкувався з Путіним
Президент США Дональд Трамп провів свою першу після обрання особисту зустріч із президентом Росії Владіміром Путіним. Обидва керівники зустрілися в кулуарах саміту «Групи двадцяти», що відбувається в німецькому Гамбурзі.

Зустріч, у якій також брали участь керівники зовнішньополітичних відомств США і Росії Рекс Тіллерсон і Сєргєй Лавров, відбулася за зачиненими дверима.

Зустріч почалася з запізненням на 25 хвилин. Вона тривала значно довше, ніж планувалося: 2 години 15 хвилин. Раніше у Вашингтоні в порядку денному Трампа на неї відвели 35 хвилин, у Москві говорили про очікувану годинну тривалість.

Як було передбачено, після зустрічі президенти не стали виступати із заявами для преси за її результатами. Інші представники сторін теж іще не коментували перебігу зустрічі.

Представники Білого дому поінформували, що держсекретар Тіллерсон має пізніше в п’ятницю виступити перед пресою, але без телекамер.

Перед зустріччю пресу ненадовго впустили до місця зустрічі, де Трамп і Путін на прохання журналістів кілька разів тиснули одне одному руки.

Вони також виступили з короткими заявами, в яких висловили задоволення, що ця зустріч відбудеться, і сподівання на її успішність. При цьому президенти не стали відповідати на запитання, які намагалися поставити їм журналісти.

Напередодні зустрічі лунали повідомлення, що головними на ній мали стати питання України, а також Сирії.

Перед її початком США оголосили, що призначили свого нового спеціального представника США у справі врегулювання на сході України – ним став Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, відомий своєю позицією, прихильною до демократичних сил в Україні.

У Кремлі перед зустріччю двох президентів висловили сумнів, чи встигне Путін через її очікувану коротку тривалість висловити Трампові свою версію про агресію Росії на сході України, яку Москва називає «громадянською війною».

Перед цією зустріччю президент США вже прийняв минулого місяця у Вашингтоні президента України Петра Порошенка, український керівник також зустрівся тоді з іншими чільними американськими посадовцями і виклав їм українське ставлення до агресії Росії проти України.

Після зустрічі і саміту, в неділю, 9 липня, державний секретар США Рекс Тіллерсон прибуде до Києва, щоб, серед іншого, повідомити українську сторону про результати зустрічей американської сторони в перебігу перебування в Німеччині. Разом із ним прибуде і Курт Волкер.

Наразі неясно, чи зустрічався Трамп із Путіним особисто раніше. До початку виборчої кампанії Трамп кілька разів заявляв, що свого часу зустрічався з Путіним, із початком кампанії він змінив позицію і став говорити, що не зустрічався з ним ніколи. Путін уже минулого місяця теж заперечив, що будь-коли зустрічався з Трампом.

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