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- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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Меркель, Макрон і Путін поговорили про Україну

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Опубліковано - 8.07.2017 16:28 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Меркель, Макрон і Путін поговорили про Україну
Меркель, Макрон і Путін поговорили про Україну
На важливості втілення перемир’я на Донбасі наголосили Анґела Меркель, Еммануель Макрон та Владімір Путін під час зустрічі на полях саміту Великої двадцятки в Гамбурзі.

Імплементація досягнутих у Мінську домовленостей щодо встановлення режиму припинення вогню на Донбасі є вкрай важливою. Про це заявили канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Росії Владімір Путін та Франції Еммануель Макрон під час проведеної в суботу, 8 липня, зустрічі в Гамбурзі, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передає інформагенція Reuters.

"Панувала єдність щодо повного втілення мінських домовленостей про досягнення припинення вогню ", - заявив речник німецького уряду, слова якого наводить інформагенція AFP. Водночас президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі зазначив, що розмова була хорошою, але врегулювання ситуації на Донбасі - тривалий процес. "Імовірно, наступними тижнями ми проведемо зустріч у "нормандському форматі", - наводить слова Макрона інформагенція Reuters.

Зустріч лідерів трьох країни відбулася на полях саміту Великої двадцятки (G20), що триває в Гамбурзі. Раніше повідомлялося, що під час цих переговорів ітиметься про пошуки політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

Напередодні саміту канцлерка ФРН висловила сподівання на прогрес у розв’язанні української кризи під час зустрічей на полях саміту G20. Вона нагадала, що Німеччина разом з Францією у "нормандському форматі" намагаються сприяти пошуку зближення між Україною та Росією.

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