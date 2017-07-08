Меркель, Макрон і Путін поговорили про Україну

Імплементація досягнутих у Мінську домовленостей щодо встановлення режиму припинення вогню на Донбасі є вкрай важливою. Про це заявили канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Росії Владімір Путін та Франції Еммануель Макрон під час проведеної в суботу, 8 липня, зустрічі в Гамбурзі, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передає інформагенція Reuters."Панувала єдність щодо повного втілення мінських домовленостей про досягнення припинення вогню ", - заявив речник німецького уряду, слова якого наводить інформагенція AFP. Водночас президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі зазначив, що розмова була хорошою, але врегулювання ситуації на Донбасі - тривалий процес. "Імовірно, наступними тижнями ми проведемо зустріч у "нормандському форматі", - наводить слова Макрона інформагенція Reuters.Зустріч лідерів трьох країни відбулася на полях саміту Великої двадцятки (G20), що триває в Гамбурзі. Раніше повідомлялося, що під час цих переговорів ітиметься про пошуки політичного вирішення конфлікту на Донбасі.Напередодні саміту канцлерка ФРН висловила сподівання на прогрес у розв’язанні української кризи під час зустрічей на полях саміту G20. Вона нагадала, що Німеччина разом з Францією у "нормандському форматі" намагаються сприяти пошуку зближення між Україною та Росією.