Кібервійна. США заявляють про кібератаки на комп’ютерні системи своїх АЕС

За повідомленням агентства Bloomberg, однією з понад десяти енергетичних компаній США, які зачепила атака, була атомна електростанція у Канзасі – однак державні органи заявили, що це не призвело до пошкодження енергогенеруючих об’єктів.«На цей час не зафіксовано жодного впливу на системи, що контролюють енергетичну інфраструктуру США. Потенційний вплив обмежився адміністративними та діловими мережами», – повідомили Reuters в енергетичному відділі компанії.Bloomberg пише з посиланням на американських чиновників, що хакери «працюють на іноземний уряд», та що у причетності до атак підозрюють Росію.Наприкінці минулого місяця ФБР разом з американськими департаментами енергетики та національної безпеки попередили, що енергетичні компанії перебувають під постійною загрозою кібератак і запропонували фахівцям цих об’єктів вижити заходів, аби до них підготуватися.У червні співробітники ФБР провели бесіди з низкою співробітників компанії Kaspersky Lab у США. Агенти зазначили, що ФБР цікавить, як діє Kaspersky Lab у США, зокрема, яким чином дані про роботу компанії передаються у Росію. У заяві Kaspersky Lab мовиться, що їх звинуватили без «будь-яких переконливих доказів». Раніше законотворці США висловлювали занепокоєння, що російські чиновники можуть використовувати продукти Kaspersky Lab для вчинення атак на американські комп’ютерні мережі.27 червня в Україні сталася масштабна атака на комп’ютерні системи урядових відомств, банків, багатьох компаній вірусом, який назвали Petya.A. Про кібератаки, але в менших масштабах, повідомили того дня і в інших країнах.Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попередила про можливі кіберзагрози, пов’язані з наслідками дії вірусу Petya.А. Установа заявляє, що власники мереж, які зазнали ураження цим вірусом, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати потенційним об’єктом повторної кібератаки. Команда CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України – ред.) розробила нові рекомендації для зменшення ризиків повторного ураження та мінімізації (уникнення) наслідків, пов’язаних із кібератакою, мовиться в повідомленні. Прес-служба «Держспецзв’язку» радить якнайшвидше скористатись опублікованими рекомендаціями і закликає взяти участь в інтерактивному опитуванні команди CERT-UA щодо аналізу наслідків атаки Petya Ransomware.