Порошенко і Тіллерсон домовилися як діяти для просування мінського процесу

«У сьогоднішньому візиті ми вбачаємо потужний сигнал підтримки Української держави, нашої спільної боротьби за демократичні цінності, за свободу і демократію», - сказав Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з Державним секретарем США за підсумками зустрічі.Глава держави зазначив, що на зустрічі сьогодні, одразу ж після переговорів у Гамбурзі на Саміті «Великої двадцятки», українську сторону дуже детально проінформували про суть цих переговорів. Українська та американська сторона також скоординували подальші дії. Президент висловив впевненість, що на першій зустрічі Президентів США та Росії, обговорювалося питання ситуації на Донбасі та що робити з російською поведінкою через недотримання нею Мінських домовленостей і не імплементацію чітких і прямих кроків щодо деокупації України і принесення миру на українську землю.«Ще раз наголошую – Київ не розв’язував цю війну, українських військ немає на російській території, ми цю війну не задумували, не розпочинали. Її задумували і розпочали у Москві. І тому саме у Москві зберігаються ключі від мирного врегулювання», - підкреслив Порошенко.Глава держави наголосив, на чіткій налаштованості України на мирний процес. «Більше за все ми прагнемо миру в Україні. Ми суворо дотримуємося взятих на себе зобов’язань по Мінському процесу, розраховуємо на допомогу наших партнерів зі Сполучених Штатів Америки в Нормандському форматі і розраховуємо на тверезе розуміння цієї ситуації в Росії», - сказав він.«Це є один із ключових результатів нашої сьогоднішньої зустрічі – те, що ми узгодили взаємодію, алгоритм спільної роботи із метою подальшого просування Мінського процесу», - підкреслив Петро Порошенко.«Ми впевнені, що Росія має продемонструвати свою добру волю до мирного врегулювання на Донбасі. І припинить вбивства, припинить війну, припинить гібридні атаки, не тільки на Сході нашої держави, не тільки в Криму, а й покращить ситуацію із кіберзлочинністю, зупинить пропагандистську, торгівельну, енергетичну та інші типи воєн, які є складовою російської гібридної війни», - підкреслив Порошенко.Глава Української держави із жалем констатував, що поки що не відчутно змін у російській поведінці. Він докладно поінформував Держсекретаря США про поточну ситуацію на Донбасі, ситуацію з обмеженням з бору РФ ефективного функціонування СММ ОБСЄ.Крім того, Президент нагадав, що нещодавно парамедик – представник місії, громадянин США Джозеф Стоун загинув на окупованій території від рук проросійських бойовиків. Він також додав, що нагородив цього представника ОБСЄ високою державною нагородою України.Петро Порошенко підкреслив, що якщо Москва не хоче вчергове змарнувати шанс, то їй варто пристати на логіку, якої дотримуються всі інші учасники Нормандського формату.«Впевнений, що лише виконання цих – мінімальних – вимог у питанні безпеки могло б активізувати мирний процес, якому, на жаль, бракує лише політичної волі Москви», - підкреслив Петро Порошенко.В свою чергу, Державний секретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що США підтримують відновлення українського суверенітету та територіальної цілісності . «Ми прагнемо забезпечити безпеку всіх українських громадян незалежно від їх національності чи релігії. Поки сторони будуть віддані даним цілям, впевнений, що ми зможемо досягнути прогресу», - сказав він.Рекс Тіллерсон зауважив, що в його неодноразових перемовинах з російським керівництвом, наголошував, що для Росії важливо зробити перші кроки з деескалації ситуації на сході України. «Поважати режим припинення вогню, відвести важке озброєння та дозволити спостерігачам ОБСЄ виконувати їхні обов’язки», - зауважив він.«Ми розчаровані відсутністю прогресу в Мінських угодах, саме тому ми назначили спеціального представника, щоб зробити додатковий наголос. Ми будемо проводити тісну координацію у Нормандському форматі, координацію з вами та з російським керівництвом для того, щоб досягти прогресу якомога скоріше», - підкреслив Державний секретар США.Він закликав Росію поважати свої зобов’язання згідно з Мінськими угодами і використати свій вплив на сепаратистів в регіоні, яких вона повністю контролює, для зупинення насильства на сході України. «Ми закликаємо надати спостерігачам повний доступ до всіх територій для виконання їх місії не тільки на лінії зіткнення, а й на всьому українсько-російському кордоні», - сказав Держсекретар США.