- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....
Трамп заявляє, що не говорив із Путіним про санкції
Президент США Дональд Трамп заявляє, що не обговорював питання зняття санкції з Росії на зустрічі з президентом цієї країни Владіміром Путіним у Гамбурзі.
«На зустрічі з президентом Путіним не обговорювали санкції. Нічого не буде зроблено до вирішення української та сирійської проблем», – написав Трамп у Twitter.
Путін і Трамп провели переговори 7 липня в кулуарах саміту G20 у німецькому Гамбурзі. Зустріч тривала дві години, 15 хвилин. Йшлося про збройні конфлікти в Україні та Сирії, кризу довкола ядерних і балістичних програмам Північної Кореї, кібербезпеку і можливе втручання Росії у вибори в США.
У своїй першій публічній заяві про переговори з Путіним Трамп вранці 8 липня сказав, що це була «грандіозна зустріч». Тим часом Путін сказав журналістам в Гамбурзі, що «Трамп, якого ви бачите по телевізору, сильно відрізняється від справжнього Трампа».
США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.
Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter