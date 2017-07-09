Трамп заявляє, що не говорив із Путіним про санкції

«На зустрічі з президентом Путіним не обговорювали санкції. Нічого не буде зроблено до вирішення української та сирійської проблем», – написав Трамп у Twitter.Путін і Трамп провели7 липня в кулуарах саміту G20 у німецькому Гамбурзі. Зустріч тривала дві години, 15 хвилин. Йшлося про збройні конфлікти в Україні та Сирії, кризу довкола ядерних і балістичних програмам Північної Кореї, кібербезпеку і можливе втручання Росії у вибори в США.У своїй першій публічній заяві про переговори з Путіним Трамп вранці 8 липня сказав, що це була «грандіозна зустріч». Тим часом Путін сказав журналістам в Гамбурзі, що «Трамп, якого ви бачите по телевізору, сильно відрізняється від справжнього Трампа».США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.