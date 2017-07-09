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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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Трамп заявляє, що не говорив із Путіним про санкції

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Опубліковано - 9.07.2017 17:20 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Трамп заявляє, що не говорив із Путіним про санкції
Трамп заявляє, що не говорив із Путіним про санкції
Президент США Дональд Трамп заявляє, що не обговорював питання зняття санкції з Росії на зустрічі з президентом цієї країни Владіміром Путіним у Гамбурзі.

«На зустрічі з президентом Путіним не обговорювали санкції. Нічого не буде зроблено до вирішення української та сирійської проблем», – написав Трамп у Twitter.

Путін і Трамп провели переговори 7 липня в кулуарах саміту G20 у німецькому Гамбурзі. Зустріч тривала дві години, 15 хвилин. Йшлося про збройні конфлікти в Україні та Сирії, кризу довкола ядерних і балістичних програмам Північної Кореї, кібербезпеку і можливе втручання Росії у вибори в США.

У своїй першій публічній заяві про переговори з Путіним Трамп вранці 8 липня сказав, що це була «грандіозна зустріч». Тим часом Путін сказав журналістам в Гамбурзі, що «Трамп, якого ви бачите по телевізору, сильно відрізняється від справжнього Трампа».

США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.

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