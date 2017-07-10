«Настамнет». У Кремлі радять НАТО не вірити своїм очам

«У Росії не було і немає ніяких військовослужбовців в Україні», – сказав він, коментуючи нові заяви керівництва НАТО про необхідність вивести російські війська з України; при цьому Пєсков, відповідно до лінії Москви, вочевидь вважав український Крим, де теж розміщено багато російських військ, «не Україною».А на запитання, як ставитися до того, що затриманий днями на Донбасі російський військовослужбовець-контрактник Віктор Агеєв сам підтвердив свою службу за чинним контрактом у Збройних силах Росії, речник Кремля порадив «орієнтуватися на заяви Міністерства оборони Росії», яке регулярно твердить, ніби російських військовослужбовців в Україні немає.Раніше Міноборони Росії вже стверджувало, що Агеєв «звільнився з лав Збройних сил Росії ще 2016 року». Сам російський військовий підтвердив в інтерв’ю «Телевізійній службі новин» телеканалу «1+1», що з березня 2017 року є військовослужбовцем Збройних сил Росії за контрактом і служить у військовій частині 65246 у Новочеркаську в Ростовській області Росії, звідки був направлений на український Донбас. Після його затримання наприкінці червня було опубліковане фото військового квитка Агеєва як дійсного військовослужбовця Збройних сил Росії, факт його перебування на дійсній службі встановило тоді й журналістське розслідування російської служби британської медіакомпанії «Бі-бі-сі».Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, перебуваючи в Києві, заявив раніше в понеділок, що «Росія повинна вивести тисячі своїх військових з України і припинити підтримувати бойовиків озброєнням і управлінням».Росія, попри численні факти прямої участі військовослужбовців її Збройних сил у подіях на Донбасі, продовжує заперечувати свою причетність до цих подій і визнає лише, що там можуть перебувати російські «добровольці», на яких Москва, мовляв, не має впливу. Затриманих у регіоні російських військових Москва оголошує такими, що звільнилися з лав Збройних сил Росії напередодні затримання.