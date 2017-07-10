Трамп передумав співпрацювати з Росією у сфері кібербезпеки

"Те, що президент Путін і я обговорили робочу групу з кібербезпеки, не означає, що я вважаю, що вона може бути створена. Не може", - написав Трамп у Twitter.У неділю Трамп за підсумками саміту "Великої двадцятки" повідомив у Twitter, що обговорив з російським президентом Владіміром Путіним питання створення робочої групи з кібербезпеки, яка допомогла б захистити дві країни від хакерських атак .Своєю чергою президент Росії заявив, що про створення такої робочої групи вже домовилися."Ми домовилися з президентом США про те, що створимо робочу групу і будемо разом працювати над тим, як спільно контролювати безпеку в області кіберпростору, як забезпечити безумовне дотримання міжнародних правових норм у цій сфері, як не допускати втручання у внутрішні справи іноземних держав, перш за все йдеться про Росії та США", - цитує Путіна РІА "Новості".Міністр фінансів США Стівен Мнучин підтримав ідею створення робочої групи, відзначивши, що це "серйозне досягнення" для Дональда Трампа. Він вважає, що Вашингтону надзвичайно важливо налагодити співпрацю з Росією з питань кібербезпеки.Однак ідея співпраці з Москвою у такому форматі викликала різку критику як з боку республіканців, так і з боку демократів.Сенатор-республіканец Марко Рубіо порівняв подібну співпрацю з партнерством з президентом Сирії Башаром Асадом щодо хімічної зброї."Це не найбезглуздіша ідея, про яку мені доводилося чути, але дуже близько до неї", - так прокоментувала можливість створення робочої групи сенатор-республіканець Ліндсі Грем.На полях G20 саміту в Гамбурзі президент США вперше зустрівся з президентом Владіміром Путіним.Трамп назвав зустріч приголомшливою, а Путін розповів, що президент США "взяв до відома і погодився" з позицією Росії щодо звинувачень у втручання в американські вибори. Російський президент додав, що Трамп багато запитував , і його "реально цікавили якісь деталі" ймовірного втручання Росії у вибори в США.Заяви про змову між командою Трампа і російськими чиновниками під час виборів в США супроводжують главу держави усе перші п’ять місяців його перебування на посаді президента.Американські слідчі також з’ясовують, чи не вплинули російські хакери на виборчі системи американських штатів, щоби допомогти Дональду Трампу перемогти. Москва заперечує можливу причетність до хакерських атак.